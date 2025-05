Już możecie sprawdzić za darmo Kingdom Come: Deliverance 2 i Civilization 7 w PS Plusie

Dwa duże dema już dostępne w PS Plus Premium! Fani RPG i strategii mają w co grać, bowiem możecie sprawdzić Kingdom Come: Deliverance 2 oraz Civilization 7.

Sony nie zwalnia tempa w ramach tegorocznego Days of Play i właśnie dorzuciło dwie konkretne nowości do oferty PS Plus Premium. Od dziś członkowie najwyższego progu abonamentu mogą bez dodatkowych opłat przetestować dwie bardzo popularne i głośne premiery. Mowa o demach Kingdom Come: Deliverance 2 oraz Civilization 7 – dwóch tytułach, które celują wysoko, każdy w swojej kategorii.

PS Plus z nowymi wersjami trialowymi

Oba tytuły dostępne są jako tzw. Game Trials, czyli czasowo ograniczone wersje gier, pozwalające przetestować pełne produkcje przed ewentualnym zakupem. KDC2 sprawdzimy przez bite 2 godziny, a Civilization 7 przez aż 4 godziny. To naprawdę sporo czasu. Dla subskrybentów to jednak nie koniec atrakcji. Warto też pamiętać o ofercie w planach Essential, Extra i Premium na czerwiec 2025.

Kingdom Come: Deliverance 2 to realistyczne RPG osadzone w średniowiecznych Czechach. Gracze ponownie wcielają się w Henryka, który staje się uczestnikiem brutalnych konfliktów politycznych i religijnych. Gra oferuje nieliniową fabułę, system rozwoju oparty na umiejętnościach oraz brutalny, wymagający system walki. Nowa część zebrała już sporo pozytywnych recenzji – również za lepszą oprawę i większy świat.

Civilization 7 to kolejna odsłona legendarnej serii strategii turowych, w której gracze prowadzą własną cywilizację od epoki kamienia łupanego po podróże kosmiczne. Nowa część rozwija znane mechaniki, dodaje nowe systemy dyplomacji i poprawia oprawę graficzną. To gratka dla każdego fana rozgrywki „jeszcze tylko jednej tury”.

Dema są dostępne wyłącznie dla subskrybentów PS Plus Premium i można je pobrać już teraz z poziomu PS Store. To dobra okazja, by sprawdzić, czy te głośne premiery rzeczywiście trafiają w nasze gusta – bez konieczności wydawania pieniędzy od razu.

