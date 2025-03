Ostatnie dni! 72 tanie gry do 30 zł w PS Store, 4,45 zł za świetnego FPS-a

Jeszcze tylko tydzień i nie skorzystamy z promocji na świetne gry na PS5 i PlayStation 4. Przypominamy, że w trwającej wyprzedaży w PS Store aż roi się od tanich hitów. Wybraliśmy dla Was ponad 70 najlepszych okazji, w tym grube tytuły z serii Battlefield, Need for Speed, Wiedźmin czy Battlefield.

Tylko do 13 marca 2025 roku możemy trwa wyprzedaż gier w PS Store, wśród których nie zabrakło piekielnie dobrych okazji. Z niezliczonych ofert wysegregowaliśmy dla Was te najbardziej ciekawe i najtańsze. Tutaj za każdą grę zapłacicie maksymalnie 30 zł, choć wystarczy niecała „piątka”, by kupić kultowego shootera Battlefield 4.

Poniżej zobaczycie 72 tanie gry na konsole PlayStation, za które zapłacicie od niespełna 5 zł do 30 zł. Proponowane gry w promocji są nie tylko tanie, ale i dobre. Prezentujemy tylko takie tytuły, które posiadają dobre oceny i w większości przypadków są bardzo znane.

Oprócz najtańszego w zestawieniu Battlefield 4, mamy dużo więcej wyśmienitych okazji. Co powiecie na Need for Speed za 8,90 zł, odświeżone gry z serii Metro po 13,50 zł czy idealny tytuł do kooperacji A Way Out za 19,35 zł? Wśród promocji są również dwie gry z serii Wiedźmin i sporo innych niespodzianek.

Tanie doładowania PSN. To dodatkowa obniżka cen w PS Store

Zanim spojrzycie na listę gier w promocji, musicie pamiętać, że każdą cenę dodatkowo obniżycie, jeśli uzupełnicie portfel w PS Store tanimi doładowaniami. Instant Gaming jest zaufanym sprzedawcą, więc polecamy sklep z czystym sumieniem.

Promocje w PS Store. Najlepsze tanie gry na PS5 i PS4 do 30 zł (część 1)

Naszą podróż przez tanie gry na PS5/PS4 zaczynamy od wybrania naszym zdaniem najlepszych okazji, zatem dobrze się im przyjrzyjcie. Choć w pierwszej części zestawienia czeka na Was sporo dobrego, proponujemy spojrzeć na te trzy tytuły, które są gwarantem dobrej zabawy.

Battlefield 4 (średnia ocen – 4,57/5)

Battlefield 4 to strzelanka pierwszoosobowa stworzona przez szwedzkie studio EA DICE. Choć ma na karku niemal 12 lat, nadal jest naszym zdaniem jednym z najlepszych FPS-ów, jakie powstały. Gra posiada kampanię fabularna dla jednego gracza z kinową fabułą i akcją. Oprócz typowego strzelania, będziemy jeździć pojazdami, uciekać helikopterem czy rozwalać w pył ogromne budynki, więc jest duże zróżnicowanie. Do tego Battlefield 4 oferuje tryb sieciowy z rozgrywkami dla 64 osób i w zasadzie on jest głównym gwoździem programu.

Need for Speed (średnia ocen – 4,2/5)

Seria Need for Speed przeżywa wzloty i upadki, choć w zasadzie każda odsłona znajduje swoich zwolenników. Ta proponowana, wydana w 2015 roku, jest całkiem niezła, a pozwala nam odkryć olbrzymi, nocny świat wielkiego miasta Ventura Bay. Bierzemy tutaj udział w nielegalnych nocnych wyścigach, walcząc o prestiż i sławę. W grze znajdziemy również klika trybów, w tym drifting czy ucieczki przed policją.

In Sound Mind (średnia ocen – 4,52/5)

In Sound Mind to pierwszoosobowy horror psychologiczny, zawierający szalone zagadki oraz walki z obrzydliwymi bossami.

Budzisz się na korytarzu w obcym budynku. Dostrzegasz, że otoczenie żyje własnym życiem, naprowadzając Cię na ślady ofiar, które zmarły na skutek jakiejś eksperymentalnej terapii. PS Store

Zaciekawieni? Możecie nam wierzyć, że dalej jest tylko ciekawiej. No i możemy… głaskać kota.

