PS Plus z gigantyczną grą PlayStation na premierę | Newsy - PlanetaGracza

Jeśli wierzyć kolejnym plotkom, God of War Remastered ma zawitać do PS Plus już na premierę. I być może w ten sposób Sony przekona więcej graczy do usługi.

Kratos miał wybrać się do Egiptu, ale według najnowszych przecieków Santa Monica Studio pracuje jednak nad grą, w której cofniemy się do przeszłości Boga Wojny, wracając do Grecji. Tym samym sporo mówi się o wydaniu kolekcji remasterów trzech pierwszych odsłon serii. I choć wszystko to nadal plotki, brzmią ciekawie, jeśli dorzucimy do nich potencjalny debiut w PlayStation Plus!

God of War Remastered w PS Plus?

Już wcześniej sugerowano debiut zremasterowanych części serii GoW w usłudze PS Plus (najpewniej w wariancie Extra lub najdroższym, Premium). Teraz jednak, jeśli zestawimy ze sobą kilka przecieków, wszystko faktycznie rysuje się w kolorowych barwach. Przede wszystkim – 22 marca 2025 roku mija równo 20 lat od wydania pierwszej odsłony znanej marki. Wcześniejsze plotki wskazują, że w okolicach tej daty otrzymamy oficjalną zapowiedź remasterów.

Nie wiemy oczywiście, czy będzie to faktycznie zremasterowane wydanie oryginalnej serii (i których gier? Ascension? Gry z PSP?) z choć trochę odświeżoną grafiką, czy raczej tylko dostosowanie tych tytułów do działania natywnego na PS5. Mimo wszystko już 18 marca 2025 roku poznamy oficjalną ofertę PS Plus Extra i Premium na marzec. Insiderzy wskazywali na zapowiedź na kilka dni przed rocznicą, więc… wszystko idealnie się tu ze sobą zgrywa.

W ten sposób pojawiają się sensowne teorie o możliwym debiucie God of War Remastered już na premierę w usłudze PlayStation Plus. Może chodzić o dodanie tych gier do biblioteki Extra lub Premium albo przynajmniej o ich część. Oczywiście to nadal spekulacje.

Źródło: True Trophies