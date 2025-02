Wyciekła nowość w PS Plus na marzec 2025. To dobra albo zła wiadomość

To nie tak, że nie możemy się zdecydować – wszystko zależy od tego, jaka wersja gry trafi do graczy. Wyciekły nowe informacje o PS Plus na marzec 2025.

Najwyraźniej poznaliśmy tytuł gry, która jako kolejna trafi do subskrybentów usługi PS Plus Premium. Jeśli tylko macie wykupiony najdroższy abonament PlayStation, możecie korzystać z obszernej biblioteki gier „klasycznych”. Już niebawem zmierza do Was kolejny zestaw gier, ale może to być dobra lub zła wiadomość.

PS Plus na marzec 2025 wycieka

Tajwańska agencja zajmująca się wlepianiem grom kategorii wiekowych opublikowała na swojej stronie wpis z oceną Wall-E w wersji na PS4 i PS5. To praktycznie jednoznacznie potwierdzenie, że tytuł ten zmierza do PlayStation Plus Premium, czyli zapewne do katalogu Classic. Niestety z opublikowanego wpisu nie wiemy, czy chodzi o dostosowaną do współczesnych konsol wersję z PSP, czy z PS2. A to robi ogromną różnicę.

Wall-E nie jest może szczytem gamingowej myśli, ani tym bardziej szczególnie udaną grową wersją jednego z najpopularniejszych hitów ze stajni Pixara. Mimo wszystko ci, którzy przed laty cieszyli się wydaniem na PS2, raczej nie mogą narzekać – to całkiem solidna zręcznościówka. Gorzej z graczami, którzy przed laty zaopatrzyli się w wydanie na PSP. Oj, spadek jakości był bardziej niż zauważalny. Jeśli więc Sony szykuje dla graczy PS Plus na marzec 2025 wydanie z PlayStation 2, to nie ma problemu. Jeśli jednak będzie to wersja PSP z chmury… raczej nie będzie tak fajnie. Dobra wiadomość jest taka, że oprócz skrajnie innej oprawy, to tak naprawdę ta sama gra.

Disney•Pixar Wall-E has been rated for PS5 and PS4 in Taiwan. This should be an emulation title for the PlayStation Plus Classics Catalog. Unclear whether it'll be the PS2 or PSP version though. pic.twitter.com/fldpzcFUUL — Gematsu (@gematsu) February 18, 2025

Do tej pory subskrybenci nie otrzymali jednak Plusowej konwersji gry Pixara z PS2. Poprzednie pozycje takie jak Up czy Toy Story 2 i 3 to wersje właśnie z PS1 lub PSP. Niektóre gry Disneya w usłudze faktycznie opierają się na wersjach z PS2 (Indiana Jones and the Staff of Kings), ale nie produkcje oparte na markach Pixar. Mimo wszystko i tak możemy mieć nadzieję, że to się zmieni i Wall-E dostaniemy jako wydanie z mocniejszej platformy, a nie znacznie brzydszą i gorszą wersję z handhelda. Najwcześniej gra może zawitać do usługi 18 marca 2025 roku.

