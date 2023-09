PS Plus listopad 2023 z pierwszą grą. PlayStation potwierdza premierową nowość

Sony potwierdziło pierwszą grę w ofercie PS Plus Extra i Premium listopad 2023. Będzie nią Teardown, czyli świetnie przyjęty „wyburzeniowy Minecraft”.

Wczoraj PlayStation potwierdziło nowości dla planu Essential w PS Plus na październik 2023. Nie minęło wiele czasu, a my dowiedzieliśmy się, że niektóre z gier da się przetestować już teraz. Do tego Sony właśnie ujawniło pierwszą grę dla posiadaczy abonamentu Extra i Premium na listopad.

Pierwsza gra w PS Plus Extra i Premium na listopad 2023

Teardown, bo o tej grze mowa, w 2022 roku trafiło na PC. Obecnie na Steam gra ma „przytłaczająco pozytywne” oceny społeczności, co oznacza, że raczej nie powinniśmy martwić się o jej jakość. Sama rozgrywka opiera się na dość przełomowym silniku fizycznym, pozwalającym nam na sianie zniszczenia i rozwalanie wszystkiego dookoła. Dlatego też określiłem tę grę „wyburzeniowym Minecraftem”.

Jak potwierdziło PlayStation, Teardown pojawi się już 15 listopada 2023 roku na PS5 (tego samego dnia tytuł najpewniej zadebiutuje również na konsolach Xbox Series X i S). Sony jednak ubiegło Microsoft, bo gra dostępna będzie od pierwszego dnia w ofercie PS Plus Extra i Premium.

Warto wiedzieć, że to dopiero początek Teardown na konsolach. Twórcy obiecują popremierowe wsparcie i nową zawartość (także na PC), w tym duże dodatki i przepustkę sezonową. Do gry regularnie trafiają nowości, które pozwalają graczom na jeszcze lepszą zabawę w piaskownicy.