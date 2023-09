PS Plus październik 2023 oficjalnie! Jest strasznie, sielsko i dziko

Sony ujawniło ofertę PS Plus październik 2023 dla progu Essential. Okazuje się, że wcześniejszy przeciek jest prawdziwy, lecz zdradził on jedynie dwie gry na PS5 i PS4. Jaka jest trzecia na liście do pobrania?

To już oficjalna oferta PS Plus październik 2023. Zatem koniec wątpliwości odnośnie tego, jakie gry na PS5 i PlayStation 4 pobierzemy za tydzień w ramach progu usługi Essential. Tym samym potwierdzamy niedawny przeciek, który zdradził dwa z trzech tytułów. Tak, będzie krwawy oraz straszny The Callisto Protocol. Więc mamy prezent na Halloween! Będzie też sielski i relaksujący Farming Simulator 22. Do odstresowania i uspokojenia tętna po wspomnianym survival horrorze. No a jaka jest trzecia gra?

PS Plus październik 2023 – lista gier na PS5 i PS4. Oficjalna oferta

Trzecią grą w nowej ofercie, której dotychczas nie znaliśmy, jest Weird West (tzw. Dziki Zachód). Tak przedstawia się pełna lista na październik w progu Essential:

The Callisto Protocol (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Farming Simulator 22 (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Weird West (PS4/PS5)

Nowe gry będziemy mogli przypisywać do konta oraz pobierać od pierwszego wtorku miesiąca. Więc dorwiemy się do nich tuż po weekendzie – 3 października.