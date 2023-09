Choć Sony udostępni gry z oferty PS Plus Essential na październik dopiero po weekendzie, dzisiaj możesz przetestować dwie z nich. Posiadacze pakietu Premium mają trzy godziny, by się przy nich pobawić.

Wspominaliśmy już dzisiaj, ile miejsca na dysku konsol PS5 i PS4 przygotować, by pobrać gry z oferty PS Plus październik 2023. Zostaną one udostępnione wszystkim graczom w najbliższy wtorek, 3 października około południa. Lecz jeśli posiadasz abonament w wersji Premium, nie musisz czekać kilku dni. Już dzisiaj sprawdzaj dwie z trzech gier, które trafią wkrótce do pakietu Essential.

Przetestuj The Callisto Protocol oraz Weird West z oferty PS Plus

Przypomnę, że w październiku pobierzemy w ramach PlayStation Plus Essential gry The Callisto Protocol, Weird West oraz Farming Simulator 22. Dwie pierwsze posiadają triale, zatem kto chce je sprawdzić, oto linki:

The Callisto Protocol – trial pozwala pograć przez 1 godzinę w pełną wersję gry (dla abonentów Premium)

– trial pozwala pograć przez 1 godzinę w pełną wersję gry (dla abonentów Premium) Weird West: Definitive Edition – trial pozwala pograć przez 2 godziny w pełną wersję gry (dla abonentów Premium)

The Callisto Protocol to survivalowy horror, w którym akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Akcja rozgrywa się w oddalonej o 300 lat przyszłości, gdzie wcielamy się w Jacoba Lee, więźnia osadzonego w zakładzie o zaostrzonym rygorze położonym na księżycu Jowisza, Kallisto. Z niewyjaśnionych przyczyn, więźniowie zaczynają przemieniać się w krwiożercze istoty. Nas i kilku innych „wybrańców” ten los ominął, lecz teraz musimy walczyć o przetrwanie.

Natomiast Weird West jest ciekawą odmianą gry RPG akcji, dla fanów Dzikiego Zachodu. Trafiamy jednak nie do krainy rewolwerowców znanej z filmów. Gra przesiąknięta jest mrocznym klimatem fantasy, zatem przyjdzie nam walczyć również z istotami nie z tej Ziemi.