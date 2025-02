Dragon Age: The Veilguard w PS Plus nie dla jednego regionu. Tamtejsi gracze dostaną coś zupełnie innego

Dragon Age: The Veilguard, największa gra oferowana w ramach PS Plus Essential na marzec 2025, nie trafi do graczy na Bliskim Wschodzie. Gracze zgarną tam prezent z uniwersum Warhammera.

Oficjalna rozpiska darmowych gier w ramach abonamentu PS Plus Essential na marzec 2025 potężnie zaskoczyła graczy, bo przecież dostaniemy niedawną premierę AAA, która zadebiutowała dosłownie kilka miesięcy temu. Teraz możemy więc być pewni, że Dragon Age: The Veilguard wcale nie okazało się tak dużym hitem i najwyraźniej mocno zawiodło BioWare. W ofercie Plusa to jednak tytuł, który naprawdę warto sprawdzić – szczególnie jeśli kupicie abonament taniej!

PS Plus Essential bez Dragon Age, ale za to z Warhammerem

Każdy doskonale wie, że Dragon Age: The Veilguard to mocno „DEI” gra. Oznacza to tyle, że mówimy o bogatym w zawartość RPG-u, które duży nacisk stawia na reprezentowanie równości i inkluzywności. Tytuł ten właśnie z tego powodu został mocno zjechany przez graczy, co zresztą nie dziwi. Wyraźnie widać, że w niektórych momentach gra bardziej interesuje się właśnie tymi kwestiami niż sensownym ukazaniem fabuły. Nie, żeby sama reprezentacja DEI miała w czymś przeszkadzać, choć dla wielu graczy znaczek „woke” to już jasna uwaga, aby nie podchodzić.

Z zapewne tego samego powodu oferta PS Plus Essential na marzec 2025 znacznie będzie się różniła w krajach Bliskiego Wschodu. Tamtejsi gracze nie mają bowiem co liczyć na Dragon Age: The Veilguard. W krajach, w których zakazano homoseksualnego ukazywania relacji w kulturze, subskrybenci usługi PS Plus dostaną Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin.

Reszta oferty się ani trochę nie zmienia. To też nic nadzwyczajnego – często oferta Plusa różni się w zależności od regionu czy kraju. Tym razem zastąpiono jednak „główne danie”, największy hit w usłudze, więc jest to dość wyjątkowa, choć zdecydowanie oczywista sytuacja. A Wy? Wolelibyście RTS-a w uniwersum Warhammera czy czujecie się pocieszeni najnowszym Dragon Age?

Źródło: Reddit