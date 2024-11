Nawet 510% graczy więcej. Nowa premiera w PS Plus okazała się wielkim hitem

Jest nowy hit usługi PlayStation Plus i chyba dość oczekiwanie zostało nim Dying Light 2. Polska gra akcji o zombiakach trafiła do abonamentu w wersji Extra, dzięki czemu zyskała spory zastrzyk nowych graczy.

Chcecie zagrać w Dying Light 2 bez kupowania gry? Jest na to sposób – wystarczy wykupić tańszy abonament PS Plus. I to podwójnie tańszy, bo obecna promocja z okazji Black Friday to jedno, a kupno tańszych kodów doładowujących to drugie.

Dying Light 2 króluje w PS Plus

Nie jest to, co prawda, najpopularniejsza gra na PlayStation, ale przypływ graczy wynosi około 510%, co jest iście absurdalną, lecz i tak imponującą liczbą. Jak podaje serwis True Trophies, DL2 trafiło na 21 miejsce (wcześniej było na 145) najpopularniejszych obecnie tytułów na PlayStation. Do tego tytuł zdobył o 77% większe zainteresowanie graczy niż GTA V, gdy powróciło do usługi w tym samym momencie. Warto jednak zaznaczyć, że GTA V nadal cieszy się niesłabnącą popularnością, przez tak długi czas będąc cały czas w czołówce najpopularniejszych produkcji.

Popularność Dying Light 2 jest niezaprzeczalnie podyktowana obecności w PS Plus Extra. Gra niedawno trafiła do abonamentu, dzięki czemu graczy posiadający wykupioną subskrypcję mogą cieszyć się nią bez dodatkowych kosztów. Do tego cały czas da się zgarnąć darmowe DLC, co zapewne również przekonało część odbiorców.

Wychodzi więc na to, że właśnie DL2 zostało najpopularniejszą nowością w PlayStation Plus na listopad 2024 roku. To także jedyna nowa gra w abonamencie, która znalazła się powyżej 40. miejsca na listach popularności (prócz GTA V, ale to chyba oczywiste).

Źródło: True Trophies