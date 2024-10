Prezent od Sony dla abonentów PS Plus, to DLC do znanej gry za darmo

Kto posiada abonament PS Plus i lubi pobierać z PS Store gry za darmo, pewnie słyszał lub bawił się przy Predecessor. To znany tytuł MOBA, do którego możesz teraz pobrać nowe darmowe DLC.

Sony ma kolejną niespodziankę dla osób, które opłacają abonament PS Plus. Co jakiś czas możemy dostać za darmo różne dodatki do bezpłatnych tytułów obecnych w PS Store. Teraz padło na Pakiet Szybkiego Startu do Predecessor, który sprawi, że dołączając do gry nie będziemy się czuć jak ostatnie ofermy. Od razu dostaniemy 10 bohaterów i coś jeszcze. Szczegóły poniżej.

Masz PS Plus? Odbierz dodatek do Predecessor za darmo

Predecessor to bardzo dobrze oceniana gra MOBA, która posiada w PlayStation Store ponad 6,5 tys. ocen od użytkowników. Średnia wynosi 4.33/5, więc całkiem nieźle. Sama gra jest darmowa, lecz jak pewnie się domyślacie, są tutaj mikropłatności. Kto jednak chciałby pograć i nic nie wydawać, może pobrać grę z PS Store, a do niej otrzymać Pakiet Szybkiego Startu. Sony właśnie zaczęło go rozdawać abonentom usługi PS Plus.

Pakiet szybciej pozwoli poczuć się “ważnym” na polu bitwy. Dzięki niemu odblokujemy 10 bohaterów, a także dostaniemy darmowe skórki dla TwinBlast.

Predecessor – Pakiet Szybkiego Startu

Źródło: PS Store