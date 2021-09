Promocje dnia – przegląd ofert PlayStation 5, tańsze TV do konsol z HDMI 2.1 i słuchawki gamingowe

Dzisiaj trochę sprzętowo, ale tak trzeba od czasu do czasu. Mimo to proponujemy zerknąć na przegląd ofert PS5, tańsze TV do konsol z HDMI 2.1, a także słuchawki gamingowe w promocyjnych cenach.

Nasz dział Promocje proponuje kolejne super okazje. Wszystkie znajdziecie poniżej, a my zwracamy szczególną uwagę na trzy z nich.

Sprawdźcie oferty PS5

Ponownie proponujemy przegląd różnych ofert PS5. Dostępne są różne wariacje, a także dodatkowe gry czy kontrolery. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Szukacie TV z HDMI 2.1 do konsoli? Teraz jest taniej

Niżej znajdziecie instrukcje, jak taniej zakupić idealny telewizor do konsoli. Nie trzeba się zbytnio wysilać, a można oszczędzić trochę pieniędzy. Za taki sprzęty (55 cali, 4K i 120 Hz) chyba warto. Sprawdźcie sami.

Słuchawki gamingowe w niższej cenie

Na koniec wyróżniamy Słuchawki HyperX Cloud Alpha za około 278 zł. Świetny wybór, jeśli potrzebujecie solidnych słuchawek do gry, ale także słuchania muzyki. Więcej informacji w linku poniżej.

Jeśli wybrane przez nas promocje nie przypadły Wam do gustu, to poniżej znajdziecie masę innych dobrych okazji.

Wszystkie promocje – akcesoria gamingowe, gry, PS5, laptopy i więcej:

Dajcie znać, co kupiliście!