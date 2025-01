Promocja na Xbox Game Pass. Kup abonament taniej bez VPN

Nowy rok, a w abonamencie Microsoftu mnóstwo gier do sprawdzenia – jak sobie z tym poradzić? Najlepszym sposobem jest kupno taniego abonamentu, w czym za moment wam pomożemy. Oto promocja na Xbox Game Pass, dzięki której kupicie dostęp do usługi w niskiej cenie.

Promocja na Xbox Game Pass w sieci

Jeżeli oryginalna cena abonamentu Microsoftu was odstrasza, to mam coś dla was. W sieci pojawiła się promocja na Xbox Game Pass, dzięki której nabędziecie dostęp do usługi w niskiej cenie. Do wyboru jest wiele wariantów, zarówno podstawowy Core, jak i najbardziej dopieszczony Ultimate.

Co ważne, korzystając z poniższych linków kupicie abonament do aktywacji w Polsce. Nie musicie korzystać z żadnych sztuczek, pokroju zmiany lokalizacji z VPN i tym podobnych. Jest prosto, wygodnie i bezpiecznie — czego chcieć więcej?

Linki do poszczególnych ofert znajdziecie poniżej:

Który wariant wybieracie?

Zobacz też: NVIDIA ogłasza ceny kart graficznych z serii RTX 5000. Oto architektura Blackwell

Jeżeli nie możecie zdecydować się na konkretną usługę, to polecam nasz poradnik dotyczący wariantu Ultimate – ten się bardzo opłaca i polecam go zdecydowanie każdemu, kto posiada PC i konsolę Xbox.

Źródło: Instant Gaming