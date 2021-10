Premiery gier obecnego tygodnia. 5 świetnych gier, z którymi zarwiemy nocki

W tym tygodniu oczekujcie najlepszych hitów. Premiery gier na październik 2021 zadowolą najbardziej fanów FPS-ów i horrorów.

Jak nigdy będziemy kuszeni grami z najwyższej półki. Z jednej strony odświeżenie hitu sprzed lat, a z drugiej kolejna odsłona popularnej serii od Ubisoft. Oczywiście w kalendarzu premier na październik znajdziemy również kilka innych ciekawych produkcji, o których możecie dowiedzieć się z naszego zestawienia miesiąca.

Najlepsze premiery gier październik 2021 – przegląd tygodnia

Alan Wake Remastered

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 5 października

Producent: Remedy Entertainment

Wydawca: Epic Games

Coraz częściej twórcy gier sięgają po swoje dawne produkcje, aby przygotować odpowiedni grunt dla kolejnych odsłon serii. Tak właśnie dzieje się z Alan Wake’m. Druga część jest już na stole montażowym, ale zanim go opuści najpierw przypomnimy sobie odświeżoną „jedynkę”. Reedycja uwzględnia wyższą rozdzielczość tekstur, usprawnione modele postaci a także dodatkowe efekty graficzne.

Hell Let Loose

Platformy: PS5, XSX

Data premiery: 5 października

Producent: Black Matter

Wydawca: Team17

Wciąż nie możecie znaleźć dla siebie sieciowego FPS-a na PS5 lub XSX? To mam dla Was taką małą radę – sprawdźcie Hell Let Loose. To jedna z lepszych gier w klimatach II-wojny światowej. Stawia na realizm i współpracę na polu bitwy. Rozgrywka jest tu o wiele wolniejsza i bardziej taktyczna od tej w Call of Duty czy Battlefield, więc szybko się od niej odbijecie lub momentalnie zakochacie.

Succubus

Platformy: PC -Steam

Data premiery: 5 października

Producent: Madmind Studio

Wydawca: Madmind Studio

Succubus zdaje się grą bardzo niegrzeczną w wielu aspektach. Nie dość, że modnie się spóźnia (pierwotnie miała zadebiutować w lipcu), to nadto oferuje tematykę nie dla wszystkich. Bez 18 lat na karku nawet do niej nie podchodźcie. To brutalna gra akcji, w której pod dostatkiem scen erotycznych i elementów gore. Choć jest to zrozumiałe, bowiem podczas rozgrywki zwiedzamy różne dzielnice piekła. Korzystając z umiejętności seksownej demonicy mamy stawić czoła demonom i zaspokoić swoje najskrytsze pragnienia.

Far Cry 6

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 7 października

Producent: Ubisoft

Wydawca: Ubisoft

Najważniejsza premiera tygodnia, to mało powiedziane – na Far Cry 6 czekaliśmy ponad 3 lata. I wydaje się, że nasza cierpliwość zostanie sowicie nagrodzona. Ubisoft nieco zmodyfikował stare pomysły, utrwalone w poprzednich odsłonach. Znowu jest uzurpator, który z pomocą naszego bohatera zejdzie ze sceny życia; ponownie będziemy zabijać tysiące przeciwników niczym Rambo. Jednakże rozgrywka będzie bardziej odrealniona i luzacka. Za przykład niech posłużą tresowane krokodyle, i dziwaczne bronie, na czele z miotaczem płyt CD.

Back 4 Blood

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 8 października (wczesny dostęp)

Producent: Turtle Rock Studios

Wydawca: Warner Bros. Interactive Entertainment

Wygląda na to, ze era Left 4 Dead powoli dobiega końca. Fanów kultowej gry już za moment może przejąć jej duchowy spadkobierca Back 4 Blood. Zbieżność tytułów nie jest tutaj przypadkowa, gdyż za obie gry odpowiadają ci sami twórcy. Toteż możemy się spodziewać całkiem podobnej rozgrywki z trybem kooperacji dla 4 osób. Mianowicie przechodząc z punktu A do B mamy czyścić lokacje z zombie bądź ewakuować się w odpowiednim czasie. Trailery gry przekonują, ze będzie bardzo krwawo…