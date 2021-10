Premiery gier październik 2021. 10 bombowych hitów dla wymagających graczy

I oto nastał czas radości i gierczenia. Przed nami premiery gier na październik 2021, które będą dla nas niczym tlen dla żywych organizmów.

Narzekajcie na rząd, brak wolnego czasu lub cokolwiek innego, ale na nowe gry nie macie prawa. Już w poprzednim zestawieniu było nad wyraz dobrze (Diablo II Resurrected, Deathloop, Kena: Bridge of Spirits), a mówiąc wprost, w tym miesiącu będzie jeszcze lepiej. Wystarczająco Was zachęciłem? No to chyżo zabierać się za czytanie lub oglądanie…

Najlepsze premiery gier październik 2021

FIFA 22

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE, Switch

Data premiery: 1 października

Producent: EA Sports

Wydawca: Electronic Arts Inc.

Już na samym wstępie bomba z natychmiastowym zapłonem. Wśród graczy panuje przekonanie, że to najlepsza odsłona serii FIFA od lat. Poczyniono tyle zmian, że ich pełną listę można wydać w ramach obszernej książki. Choć trzeba zaznaczyć, że mowa o wersji na PS5 i Xbox Series. Tylko na next-genowych konsolach znajdziemy usprawnioną oprawę graficzną oraz bardziej realistyczną rozgrywkę. FIFA 22 to również czas pożegnań, bowiem już nie usłyszymy na mikrofonach Szpakowskiego.

Alan Wake Remastered

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 5 października

Producent: Remedy Entertainment

Wydawca: Epic Games

Sezon na odświeżanie gier trwa w najlepsze. Studio Remedy przypomni nam historię strudzonego pisarza, nękanego przeszłością i mrocznymi anomaliami. Raz jeszcze będzie okazja poznać losy Alana Wake, lecz w o wiele atrakcyjniejszej oprawie. Rozdzielczość tekstur pójdzie w górę, modele postaci także lepiej wymodelowane. Przechadzając się po Bright Falls zauważymy całkiem nowe efekty graficzne, co nieco zatai prawdziwy wiek psychologicznego horroru.

Far Cry 6

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 7 października

Producent: Ubisoft

Wydawca: Ubisoft

Reputacja Ubisoftu wisi na włosku, ale mają szansę odbudować dobre relacje z graczami za sprawą Far Cry 6. Na pierwszy rzut oka wygląda całkiem podobnie do poprzednich części – mamy rozległy świat, wyrazisty czarny charakter i ten sam motyw walki z opresyjną władzą. Różnic należy jednak szukać w detalach, a tą największą jest luźne podejście do stylu rozgrywki. Oswajanie krokodyla czy zabójcze miotacze płyt CD z makareną to tylko wstęp do nowej definicji zabawy.

Back 4 Blood

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 12 października

Producent: Turtle Rock Studios

Wydawca: Warner Bros. Interactive Entertainment

Kto w przeszłości zagrywał się w Left 4 Dead łapka w górę. Twórcy rzeczonej gry przygotowali dla fanów kooperacji i zombie powtórkę z rozrywki. Będzie krwawo, emocjonująco i nieco nostalgicznie. Back 4 Blood czerpie garściami ze starego hitu, oferując znajome tryby gry, ale nowe rodzaje przeciwników. Do wyboru wspólna kampania dla 4 osób lub rywalizacja z podziałem na dwa zespoły.

Crysis Remastered Trilogy

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE, Switch

Data premiery: 15 października

Producent: Ubisoft

Wydawca: Ubisoft

W zamierzchłych czasach małe dzieci straszono nieistniejącymi potworami, natomiast sprzęt komputerowy i konsole trylogią Crysisa. Seria ta już niebawem będzie powodować kolejne skoki temperatur czy wybuchy. Aczkolwiek nagrodą za odpalenie remasterów będą znacznie lepsze widoki. Każda z części otrzyma wsparcie dla rozdzielczości 4K, nowe modele i tekstury, a nawet efekty ray-tracing. Brzmi srogo, więc zanim odpalicie trylogię, polecamy ubezpieczyć swój sprzęt.

War Mongrels

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE, Switch

Data premiery: 19 października

Producent: Destructive Creations

Wydawca: All in! Games

W październiku również Polacy dostaną swoje 5 minut, a może nawet 10, o ile ich gra nie zostanie ocenzurowana za przedstawienie kontrowersyjnego tematu. Mowa o zbrodniach wojennych z czasów II wojny światowej, które to będą tłem dla strategicznej skradanki. Jeśli cykl gier Commandos nie jest Wam obcy, to utoniecie w objęciach War Mongrels, bowiem wiele elementów dzieli z klasyką gatunku. Widok z góry, taktyczny system gry, wykorzystywanie umiejętności członków grupy, możliwość przejścia kampanii w 2 osoby… Natomiast ładna oprawa graficzna, szczegółowość i wierność wobec tematyki może stanowić o sukcesie na globalną skalę.

The Dark Pictures: House of Ashes

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 22 października

Producent: Supermassive Games

Wydawca: Bandai Namco Entertainment

To już 3 podejście do antologii strachu od Supermassive Games. Wcześniej była przygoda na statku widmo i igraszki z czarownicami z XVII wieku. Teraz może być jeszcze straszniej, bo przyszła kolej na starożytne ruiny i pradawne zło. Jak zwykle w grze przejmiemy kontrolę nad kilkoma bohaterami, starając się jak najdłużej utrzymać ich przy życiu. Osiągnięcie tego celu będą utrudniać Quick time eventy i decyzje podejmowane w ramach fabuły.

Darkest Dungeon II

Platformy: PC – Epic Games

Data premiery: 26 października (wczesny dostęp)

Producent: Red Hook Studios

Wydawca: Red Hook Studios

W 2016 Darkest Dungeon dosłownie wyskoczył jak Filip z konopi. Zjednał sobie fanów turowych gier RPG i zgarnął świetne recenzje. Kontynuacja była więc tylko kwestią czasu. Na razie wiemy o niej tyle co z opisów na stronie producenta i krótkiego teasera. I wynika z nich, że widok, walka czy ton historii (ogarniętej mrokiem) będą bardzo podobne względem oryginału. Faktyczny gameplay trzymany jest jak dotąd w tajemnicy i chyba tak pozostanie, aż do czasu premiery wczesnego dostępu.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 26 października

Producent: Eidos Montreal

Wydawca: Square-Enix / Eidos

Z horroru odbijamy na produkcję, która przypadnie do gustu miłośnikom superbohaterów i uniwersum Marvela. Otóż przed nami premiera Strażników Galaktyki. Jest to przygodowa gra akcji, która kładzie nacisk na interesującą narrację, rozwiązywanie misji oraz dynamiczny system walki. Sądząc po zapowiedziach nie powinno zabraknąć specyficznego humoru, dobrej muzyki i trudnych wyborów determinujących los całej drużyny.

Age of Empires IV

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 28 października

Producent: Relic Entertainment / World’s Edge

Wydawca: Xbox Game Studios / Microsoft Studios

Zestawienie na październik zamkniemy głośnym wydarzeniem w świecie RTS-ów. Szykujcie się na imprezę w średniowieczu, gdzie kieliszki z winem podnosi się w górę, ale nie wcześniej jak po zakończonej bitwie. Najnowszy Age of Empires korzysta z dobrodziejstw wypracowanych w 3 poprzednich częściach. Jednakże system rozgrywki doczeka się też kilku nowości – m.in. las posłuży za coś więcej niż element wystroju, a w trakcie oblężenia będzie można obstawić mury zamku ulubionymi jednostkami.

To wszystkie premiery, które polecamy zaznaczyć we własnym kalendarzu. O najbardziej wyczekiwanych przez Was gierkach możecie napisać w dziale komentarzy.