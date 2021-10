Premiery gier obecnego tygodnia. 5 hitów, które rozgrzeją konsole i pecety

Zapowiedziane premiery gier na październik 2021 to nie byle co. Do wyboru znana klasyka lub zabawa w nowoczesnym stylu.

Bójcie się nadchodzących nowości – dosłownie i w przenośni, bowiem wśród premier tygodnia będą gry, które skradną nam wolny czas i pieniądze lub zwyczajnie obudzą lęk przed odpaleniem. Tak, kilka pereł udało się wyłowić na koniec października, toteż będzie w co grać. Nasze propozycje znajdziecie w poniższym zestawieniu miesiąca oraz przeglądzie tygodnia.

Najlepsze premiery gier październik 2021 – przegląd tygodnia

Darkest Dungeon II

Platformy: PC – Epic Games

Data premiery: 26 października (wczesny dostęp)

Producent: Red Hook Studios

Wydawca: Red Hook Studios

Lubicie gry RPG z turowym systemem walki? Takie, które bezlitośnie testują umiejętności zarządzania bohaterami, nie wybaczają błędów i w ciekawy sposób budują nastrój mroku? Darkest Dungeon II jest dla Was pozycją obowiązkową. Po pierwszych fragmentach rozgrywki można uznać, że kontynuuje obraną ścieżkę z pierwszej części, skupiając się na zwiedzaniu ponurych lokacji, wykonywaniu misji i taktycznych starciach z przeciwnikami. Również dużą rolę odegra kontrola kondycji psychicznej i utrzymywanie dobrych relacji między naszymi postaciami z drużyny.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 26 października

Producent: Eidos Montreal

Wydawca: Square-Enix / Eidos

Studio odpowiedzialne za najnowsze Tomb Raider nie rozstało się z gatunkiem gier akcji. Otóż przygruchali sobie markę filmową, idealnie skrojoną pod przygodę, humor i gameplayowe fajerwerki. Ich Strażnicy Galaktyki pozwolą nam podejmować własne decyzje w ramach fabuły, która jest jakoby rebootem opowieści Star Lorda i jego ekipy. Interesującej historii mają towarzyszyć dynamiczny system walki oraz różnorodne misje.

Age of Empires IV

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 28 października

Producent: Relic Entertainment / World’s Edge

Wydawca: Xbox Game Studios / Microsoft Studios

Chiny, Anglia czy może Mongolia? Wybór dostępnych nacji w nowym Age of Empires powinien zadowolić każdego sympatyka serii i ogółem gier RTS. Nowa część koresponduje ze sprawdzonym schematem rozgrywki, gdzie wyznacznikiem sukcesu są pełne magazyny surowców i silna armia. Ale nie zabraknie kilku nowości. Rozgrywkę od strony militarnej urozmaici np. wykorzystanie lasu jako osłony dla jednostek lub rozszerzenie funkcji obronnych podczas oblężenia.

Riders Republic

Platformy: PC, PS4, PS5, XSX, XONE

Data premiery: 28 października

Producent: Ubisoft

Wydawca: Ubisoft

Jak skutecznie połączyć adrenalinę, rywalizację i zabawę? Najlepiej dać graczowi rower, deskę snowboardową, narty lub wingsuit i zrzucić go z wysokiej góry. Na taki pomysł wpadł Ubisoft w swojej najnowszej grze Riders Republic. Możemy wziąć udział w różnych dyscyplinach, od wyścigów, aż po szalone akrobacje, starając się pobić rekordy czasowe lub liczbę punktów za osiągnięcia na trasie. A wszystko to w przyjemnej dla oka oprawie graficznej i przepięknych, naturalnych sceneriach.

Fatal Frame: Maiden of Black Water

Platformy: PC, PS4, PS5, XSX, XONE, Switch

Data premiery: 28 października

Producent: Koei Tecmo

Wydawca: Koei Tecmo

Podobno najlepsze horrory powstają w japońskich studiach. Dobrze odzwierciedla to seria Fatal Frame, która porusza tematykę duchów, rytuałów i egzorcyzmów, nadto bez hamulców na poziom strachu. Na 20-lecie serii twórcy przygotowali dla nas multiplatformowe wydanie 5. części, dzięki czemu więcej osób może przeżyć coś wyjątkowego – o ile wyjątkowym jest dla Was popuszczanie w majty ze strachu, stany lękowe przy zgaszonym świetle czy podwyższone ciśnienie.