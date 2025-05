Premiery gier obecnego tygodnia. Wyczekiwany debiut i nowa Formuła 1

Najbliższy tydzień zapowiada się emocjonująco. Zostało już w zasadzie tylko kilka dni do końca bieżącego miesiąca, później mamy czerwiec i Summer Game Fest. Na razie jednak skoncentrujmy się na nadchodzących premierach. Znajdzie się coś dla fanów strategii, dla fanów symulatorów, a także dla miłośników wyścigów. W ciągu najbliższych siedmiu dni na rynku pojawi się bowiem najnowsza odsłona cyklu na licencji Formuły 1. Do tego mamy oczywiście Elden Ring: Nightreign. Jedno jest pewne: nie zabraknie nowych gier.

Premiery gier maj 2025 – przegląd tygodnia

As We Descend

data premiery: 28 maja 2025 (wczesny dostęp)

platformy: PC

producent: Box Dragon

wydawca: Coffee Stain Publishing

As We Descend to intrygujące połączenie strategicznej gry karcianej z elementami roguelike, a także turowym systemem walki. Za stworzenie produkcji odpowiada niezależne studio Box Dragon. Wydaniem zajęła się natomiast znana firma Coffee Stain Publishing. Gracz zarządza tutaj taliami kart zarówno w mieście, jak i na polu bitwy. Naszym głównym celem jest ochrona ostatniego bastionu ludzkości przed zagrożeniem. Do tego możemy wykorzystać zasoby, choć dość ograniczone, ustalając równocześnie swoją strategię.

Wspomniane miasto pełni rolę naszej głównej bazy operacyjnej. To tutaj podejmujemy ważne decyzje, zdobywamy sojuszników oraz przygotowujemy się na kolejne wyprawy. Jako reprezentant jednej z trzech frakcji, mamy wpływ zarówno na losy samego miasta, jak i jego mieszkańców. Podczas rozgrywki rekrutujemy oddziały jednostek o unikalnych umiejętnościach. Każdy z nich wnosi własny zestaw kart, które można modyfikować – dodawać, usuwać lub ulepszać – aby jak najlepiej dostosować się do danego wyzwania.

Car Dealer Simulator

data premiery: 29 maja 2025

platformy: PC

producent: Garage Monkeys

wydawca: Garage Monkeys

Car Dealer Simulator to, jak sugeruje sam tytuł, symulator pozwalający wcielić się w sprzedawcę używanych samochodów. Warto tutaj zaznaczyć, iż za stworzenie tego tytułu odpowiada polskie studio Garage Monkeys. Gra oferuje pierwszoosobową perspektywę. Rozpoczynamy jako pomocnik właściciela komisu — Little Sama. To właśnie od niego uczymy się pierwszych kroków w branży: jak tanio kupować, skutecznie naprawiać i z zyskiem sprzedawać używane auta. Jeśli gracz dobrze poradzi sobie z początkowymi zadaniami, czeka go wówczas szansa przejęcia całego biznesu.

Rozgrywka opiera się w dużej mierze na negocjacjach cen, wyszukiwaniu okazji oraz naprawie uszkodzonych pojazdów. Do transportu aut służą lawety, zaś każdy pojazd wymaga później dokładnej diagnostyki oraz przygotowania do sprzedaży – od napraw mechanicznych, przez mycie, aż po lakiernictwo. Sukces w sprzedaży zależy natomiast od atrakcyjnej prezentacji. Gracz musi zadbać o czystość pojazdu, dobre zdjęcia i przyciągające uwagę ogłoszenia. Zyski pozwalają oczywiście na rozwój firmy: ulepszanie narzędzi, powiększanie przestrzeni warsztatowej, zatrudnianie pracowników i rozbudowę biura.