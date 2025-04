Premiery gier obecnego tygodnia. Oto tytuły godne uwagi

Jakie premiery gier na kwiecień 2025 zobaczymy na PC oraz konsolach? Oto najciekawsze tytuły, które debiutują w samym końcu bieżącego miesiąca (i początku nowego)!

Najbliższe dni, czyli końcówka kwietnia i zarazem sam początek maja, zapowiadają się wyjątkowo spokojnie. Poniższe zestawienie nie zawiera bowiem wielkich produkcji pokroju Assassin’s Creed, aczkolwiek nigdy nie wiadomo, czy gdzieś nie znajdzie się czasem tak zwany czarny koń. Ba, idealnym tego przykładem jest chociażby Clair Obscur: Expedition 33 z ubiegłego tygodnia. Jeżeli zaś chodzi o najbliższą przyszłość, na rynku pojawią się interesujące produkcje, które warto choćby obserwować. Zapraszamy do lektury!

Premiery gier kwiecień 2025 – przegląd tygodnia

Castle Craft

data premiery: 28 kwietnia 2025 (wczesny dostęp)

platformy: PC

producent: Twin Earth

wydawca: Astra Logical

Pierwszym tytułem na liście jest gra Castle Craft, która zadebiutowała wczoraj, czyli 28 kwietnia 2025 roku, wyłącznie na komputerach osobistych na platformie Steam w ramach wczesnego dostępu. Jest to dzieło studia Twin Earth i stanowi ono unikalne połączenie strategii czasu rzeczywistego z elementami gry akcji oraz sandboksa. Gracz przenosi się do krainy o nazwie Valusia, gdzie wciela się w bohatera, który trafił do więzienia Oxgardian. Tam natomiast dochodzi do komicznego wręcz nieporozumienia. O ile pierwotny scenariusz zakładał karę za jego czyny, ostatecznie bohater staje na czele armii króla Debimiusa. Jego zadaniem jest odbudowanie królestwa, jak również obrona przed armiami Starych Bogów.

Do dyspozycji gracza oddano szeroki asortyment pułapek oraz mechanik, które możemy ze sobą łączyć, aby skutecznie odpierać ataki przeciwników. Zasoby zapewnia z kolei gospodarka rzemieślnicza wewnątrz zamku. My natomiast możemy dzięki temu skupić się na przygotowaniach do odpierania najazdów. W tym celu możemy budować różnego rodzaju fortyfikacje, szkolić armię obrońców, a także wykorzystać wspomniane pułapki. Możemy nawet dołączyć do bitwy i wykorzystać swoje umiejętności magiczne.

SubwaySim 2

data premiery: 29 kwietnia 2025

platformy: PC, PS5, XSX/S

producent: Simuverse Interactive

wydawca: Aerosoft

Kolejną grą w zestawieniu jest SubwaySim 2, czyli kontynuacja gry symulacyjnej o pociągach z 2023 roku. Po raz kolejny stworzeniem tytułu zajęło się niezależne studio Simuverse Interactive. Gracz wciela się tutaj w maszynistę pociągu, który kursuje na liniach U1 oraz U3 metra w Berlinie, a także U3 w Hamburgu. Naszym głównym zadaniem jest przestrzeganie rozkładu jazdy oraz dowożenie pasażerów na czas. Jeżeli chodzi o same pociągi, pojawi się między innymi DT5 w dwóch różnych wersjach, czy też A3L w edycji A3L92.

Co do rozgrywki, podczas samej jazdy musimy oczywiście obsługiwać wszelkie elementy lokomotywy. Jej kokpit jest bowiem w pełni funkcjonalny. Do tego, jak nietrudno się domyślić, dochodzą nieoczekiwane sytuacje na samych trasach, w tym chociażby awarie czy, najzwyczajniej w świecie, czerwone światła.