Premiery gier obecnego tygodnia. Niezły początek maja

Jakie premiery gier na maj 2025 zobaczymy na PC oraz konsolach? Oto najciekawsze tytuły, które debiutują w ciągu najbliższych siedmiu dni.

Z najważniejszymi premierami bieżącego miesiąca mieliście już okazję zapoznać się w naszym osobnym tekście, który znajdziecie pod tym adresem. Jeżeli więc chodzi o sam początek maja, nie zwala wprawdzie z fotela, ale nie jest też okresem posuchy. Na rynku zadebiutuje chociażby Captain Blood, które po piętnastu latach wreszcie trafi do rąk graczy. Mamy też The Midnight Walk i kilka innych godnych uwagi tytułów. W poniższym zestawieniu postanowiliśmy jednak skupić się na nieco bardziej niszowych produkcjach, które wielu graczy może po prostu przypadkowo zignorować lub też w ogóle nie zauważyć. Zapraszamy!

Premiery gier maj 2025 – przegląd tygodnia

King Arthur: Legion IX

data premiery: 6 maja 2025

platformy: PS5, XSX

producent: NeocoreGames

wydawca: NeocoreGames

King Arthur: Legion IX to pośrednia kontynuacja gry King Arthur: Knight’s Tale z 2022 roku. Za stworzenie produkcji odpowiada węgierskie studio NeocoreGames, które opracowało również pierwowzór. W portfolio twórców znajdziemy między innymi Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr, jak i bardzo lubianą serię The Incredible Adventures of Van Helsing. Co ciekawe, Legion IX początkowo zapowiedziano jako rozszerzenie.

W grze przenosimy się do znanej z pierwowzoru wyspy Avalon, która zmaga się z nowym zagrożeniem. Na mitycznej wyspie pojawił się zaginiony i zarazem okryty niesławą tytułowy Dziewiąty Legion. Władza nad wojskiem została powierzona Gajuszowi Juliuszowi Mento przez martwego cesarza Septimusa Sulla. Jego zadaniem jest odnaleźć wyjście z Tartaru – po dotarciu do krainy Pani Jeziora, trybun zaczyna przygotowania do rozpoczęcia inwazji. Celem jest podbicie krainy i założenie tam Wiecznego Rzymu.

Najpierw jednak Mento musi zebrać utracone oddziały. W tym celu ruszamy w podróż, walcząc z potworami, a także stawiając czoła plemionom Piktów, Fomorianom, a także podstępnym Sidhe. Zgodnie z oficjalnym opisem, przyjdzie nam także zmierzyć się z Rycerzami Okrągłego Stołu sir Mordreda w 15 ręcznie przygotowanych misjach. Dodatkowe zadania pozwalają nam zapoznać się z nowymi historiami oraz poznać nowe postaci, w tym sześciu grywalnych członków drużyny. Oprócz tego zaszły zmiany w walce oraz pojawiła się Nova Roma, czyli miasto, które musimy rozbudowywać i rozwijać, zapewniając bohaterom różne korzyści.

Trench Tales

data premiery: 6 maja 2025 (wczesny dostęp)

platformy: PC

producent: Talking Drums

wydawca: Crytivo Games

Trench Tales to trzecioosobowa gra akcji, która przenosi nas do alternatywnej rzeczywistości inspirowanej estetyką I i II wojny światowej. Za stworzenie gry odpowiada niezależne studio Talking Drums, zaś jej wydaniem zajęła się firma Crytivo Games. Akcja rozgrywa się w mrocznym świecie Verden, gdzie gracz wciela się w samotnego wędrowca uwikłanego w konflikt dwóch braci walczących o tron. Fabuła stanowi połączenie wątków historycznych z motywami nadprzyrodzonymi, takimi jak demony czy klątwy.

Rozgrywka koncentruje się na eksploracji zróżnicowanych lokacji, rozwiązywaniu zagadek, zbieraniu zasobów, a także odkrywaniu sekretów świata. Dochodzą do tego taktyczne walki, gdzie konwencjonalna broń (np. karabiny, strzelby, granaty) łączy się z nadnaturalnymi mocami, jak chociażby spowolnienie czasu, teleportacja czy przywoływanie artyleryjskich ostrzałów. Broń możemy modyfikować, dodając do niej celowniki czy tłumiki, oraz dostosowywać styl walki do preferencji – od skradania się po otwartą konfrontację. Wrogowie to zarówno żołnierze, jak i przerażające kreatury. Gra oferuje ustawienia trudności.