Premiery gier obecnego tygodnia. 5 najciekawszych nowości

Jakie premiery gier na maj 2025 zobaczymy na PC oraz konsolach? Oto najciekawsze tytuły, które debiutują w ciągu najbliższych siedmiu dni.

Za nami pierwszy pełny tydzień maja. Kolejny zapowiada się ciekawie, choć spokojnie. Na samym początku zaznaczamy, że jeden z poniższych tytułów w zestawieniu to w praktyce nie gra, tylko fabularne rozszerzenie do Kingdom Come: Deliverance II. Oprócz tego rozpoczęty dziś tydzień przeniesie ze sobą grę Cubic Odyssey, czyli coś w rodzaju kosmicznego Minecrafta. To jednak nie wszystko. Zapraszamy serdecznie do lektury!

Premiery gier maj 2025 – przegląd tygodnia

Labyrinth of the Demon King

data premiery: 13 maja 2025

platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX, Switch

producent: J.R. Hudepohl

wydawca: Top Hat Studios

Jako pierwsza w bieżącym tygodniu na rynku pojawi się gra pod tytułem Labyrinth of the Demon King. Jest to przygodowa gra akcji typu dungeon crawler z elementami survival horroru. Za stworzenie produkcji odpowiada niezależny deweloper J.R. Hudepohl, zaś wydaniem zajęła się firma Top Hat Studios. Jeśli chodzi o fabułę, gra przenosi nas do alternatywnej wersji feudalnej Japonii, którą opanowały złowrogie demony. Wcielamy się w Ashigaru, czyli żołnierza należącego do piechoty Pana Takedy Nobumitsu. Kiedy przywódca zostaje zabity przez Króla Demonów, główny bohater obiecuje go pomścić.

W efekcie trafia do tytułowego labiryntu, który możemy eksplorować w poszukiwaniu przydatnych narzędzi oraz elementów ekwipunku, jak chociażby zbroi i talizmanów. Głównym elementem rozgrywki jest tutaj jednak walka z przeciwnikami, która toczy się w czasie rzeczywistym. Oprócz atakowania musimy się oczywiście bronić, wykonując uniki czy parując ciosy. Walczymy bronią białą, jak również dystansową.

The Precinct

data premiery: 13 maja 2025

platformy: PC, PS5, XSX

producent: Fallen Tree Games

wydawca: Kwalee

The Precinct to policyjna gra akcji z otwartym światem i elementami symulacyjnymi. Za stworzenie tytułu odpowiada studio Fallen Tree Games, zaś za jej wydanie firma Kwalee. Przenosimy się tutaj do neonowo-noirowego Averno do lat 80., gdzie jako świeżo upieczony policjant Nick Cordell Jr. musimy zaprowadzić porządek na ulicach i odkryć prawdę o śmierci swojego ojca – również funkcjonariusza.

Rozgrywka łączy klasyczne kino policyjne z elementami symulacji i dynamicznej akcji. Gracz patroluje miasto pieszo, radiowozem lub z powietrza, czyli w helikopterze. Codzienne zadania obejmują reakcję na losowe przestępstwa, od drobnych wykroczeń po poważne zbrodnie jak napady i pościgi. System wsparcia pozwala wezwać posiłki, blokady dróg czy chociażby kolczatki.

Premiery gier maj 2025 – przegląd tygodnia

Cubic Odyssey

data premiery: 14 maja 2025

platformy: PC, PS5, XSX

producent: Atypical Games

wydawca: Gaijin Entertainment

Dalej mamy Cubic Odyssey, czyli połączenie survivalu, sandboksa i RPG-a. Za stworzenie produkcji odpowiada studio Atypical Games, zaś wydaniem zajęła się firma Gaijin Entertainment. Jest to dość interesujący tytuł, który można by w zasadzie określić kosmicznym Minecraftem. Trafiamy tutaj do proceduralnie generowanego świata zmagającego się z plagą Czerwonej Ciemności.

Naszym zadaniem jest odkrycie jej źródła oraz sposobu zwalczenia jej raz na zawsze. W tym celu eksplorujemy różne planety korzystając przy tym ze skonstruowanych przez nas statków. Mamy tutaj system zbierania zasobów, system budowania oraz craftingu, zaś całe środowisko składa się z sześciennych bloków (stąd porównanie do produkcji studia Mojang). Nie zabraknie również walki z przeciwnikami, w której używamy m.in. broni laserowych. Cubic Odyssey oferuje tryb kooperacji.

DOOM: The Dark Ages

data premiery: 15 maja 2025

platformy: PC, PS5, XSX

producent: id Software

wydawca: Bethesda Softworks

Niewątpliwie najważniejszą premierą bieżącego tygodnia jest DOOM: The Dark Ages. Jest to oczywiście szósta główna odsłona legendarnej serii DOOM i zarazem prequel DOOM z 2016 roku oraz DOOM: Eternal z 2020 roku. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzednich części, za stworzenie The Dark Ages również odpowiada studio id Software, a wydaniem zajęła się Bethesda Softworks.

Gra przenosi nas kilkaset lat w przeszłość, do alternatywnej wersji średniowiecza, gdzie mamy okazję poznać same początki Doom Slayera. W kwestii rozgrywki w praktyce nie zmieniło się zbyt wiele; dalej mamy eksplorację mrocznych lokacji i walkę z hordami demonów. Gra pozwala nam zwiedzać różne planety, a sami twórcy zaznaczają, że mapy mają być większe niż w poprzednich odsłonach cyklu. Do eliminacji przeciwników oddano nam bogaty arsenał broni, na czele z piłotarczą. W pewnych momentach gry Doom Slayer otrzyma nawet możliwość użycia potężnego mecha, a także możliwość latania… na grzbiecie smoka.

Premiery gier maj 2025 – przegląd tygodnia

Kingdom Come: Deliverance II – Brushes with Death

data premiery: 15 maja 2025

platformy: PC, PS5, XSX

producent: Warhorse Studios

wydawca: Deep Silver/Plaion

Na sam koniec mamy pierwsze fabularne rozszerzenie do gry Kingdom Come: Deliverance II, stworzonej przez studio Warhorse i wydanej w lutym bieżącego roku. Jak nietrudno się więc domyślić, rozszerzenie wprowadza zupełnie nowy wątek fabularny, w tym przypadku związany z Mistrzem Voyta, malarzem.

Główny bohater gry, Henryk, może spotkać się z nim w zasadzie na samym początku swojej przygody, a zadaniem gracza będzie pomóc artyście w odnalezieniu inspiracji. Voyta chce bowiem stworzyć dzieło swojego życia i stać się najwybitniejszym malarzem swojego pokolenia. Deweloperzy wprowadzili w ramach dodatku zupełnie nową mechanikę opierającą się na malowaniu tarcz.