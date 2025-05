Premiery gier obecnego tygodnia. 5 nowości do sprawdzenia

Jakie premiery gier na maj 2025 zobaczymy na PC oraz konsolach? Oto najciekawsze tytuły, które debiutują w ciągu najbliższych siedmiu dni.

Czas leci jak burza. Niedawno dopiero co rozpoczynaliśmy kolejny miesiąc tego roku, a teraz zostały nam już tylko 2 tygodnie do następnego. Przedostatni tydzień maja prezentuje się co najmniej interesująco.

Już od dzisiaj gracze mogą rozpoczynać swoją przygodę w grze RoadCraft od studia Saber Interactive, która zbiera naprawdę dobre recenzje. Mamy również szaloną grę kurierską Deliver At All Costs, która przez pierwszy tydzień od premiery będzie dostępna za darmo w Epic Games Store.

To oczywiście nie wszystko, więc zapraszamy do zestawienia!

Premiery gier maj 2025 – przegląd tygodnia

RoadCraft

data premiery: 20 maja 2025

platformy: PC, PS5, XSX

producent: Saber Interactive

wydawca: Focus Entertainment

RoadCraft to symulator, w którym kierujemy firmą specjalizującą się w usuwaniu zniszczeń spowodowanych przez katastrofy nuklearne. Za stworzenie gry odpowiada znane studio Saber Interactive, które zasłynęło przede wszystkim z gry SnowRunner. W trakcie zabawy będziemy mieli okazję zwiedzić 8 różnych lokacji o powierzchni 4 km2. Każda oferuje zupełnie inną scenerię, począwszy od górskich terenów, poprzez lasy, a skończywszy nawet na pustyni. Do naszej dyspozycji oddano aż 40 różnych maszyn, które będziemy odblokowywać w miarę postępów w kampanii. Warto w tym momencie też zaznaczyć, że produkcja oferuje możliwość zabawy w pojedynkę lub w trybie sieciowej kooperacji dla maksymalnie czterech osób.

Game of Thrones: Kingsroad

data premiery: 21 maja 2025

platformy: PC, Android, iOS

producent: Netmarble

wydawca: Warner Bros. Games

Game of Thrones: Kingsroad to action-RPG z elementami MMO, które zostanie udostępnione w modelu free-to-play. Za stworzenie produkcji odpowiada studio Netmarble, które współpracowało z Warner Bros. oraz kanałem telewizyjnym HBO. Jak sugeruje sam tytuł, grę oparto na licencji serialu Gra o tron. Gracz wciela się natomiast w nieślubne dziecko z małego rodu północy – House Tyre. W obliczu zagrożenia ze strony Białych Wędrowców i politycznych intryg Westeros, naszym zadaniem będzie odbudowanie pozycji rodu, zdobycie sojuszy, a także udział w walce o przetrwanie królestwa. Gra oferuje dynamiczny system walki, oparty na precyzyjnym blokowaniu, unikach i kontratakach. Do wyboru mamy trzy klasy postaci: Rycerza, Najemnika, a także Zabójcę. W grze znajdziemy także tryb kooperacji w czasie rzeczywistym.