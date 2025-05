Premiery gier maj 2025. Zapowiada się ciekawy miesiąc

Maj w branży gier to przede wszystkim nowy DOOM, dodatek do gry Star Wars: Outlaws, a także wyczekiwany spin-off Elden Ring: Nightreign. To jednak tylko garstka nowości, jakie otrzymamy w nowym miesiącu. Oto najlepsze premiery gier na maj 2025!

Aż ciężko uwierzyć w to, że minęły już pełne cztery miesiące od początku bieżącego roku. Kwiecień był dość, jakby to powiedzieć, interesujący. Głównie z powodu przebojowego Clair Obscur: Expedition 33, które jest, przynajmniej na ten moment, jedną z najlepszych gier, jakie pojawiły się na rynku w tym roku. Czy w maju też znajdzie się jakiś czarny koń? Cóż, zobaczymy. Oto najciekawsze premiery miesiąca!

Najlepsze premiery gier maj 2025 – TOP 10

Captain Blood

premiera: 6 maja 2025

6 maja 2025 platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX, Switch

PC, PS4, PS5, XONE, XSX, Switch producent: Seawolf Studio & General Arcade

Seawolf Studio & General Arcade wydawca: SNEG

Captain Blood to przygodowa gra akcji oparta na marynistycznej powieści o tym samym tytule, stworzonej przez Rafaela Sabatiniego. Produkcja jest efektem współpracy zespołów Seawolf Studio oraz General Arcade. Początkowo tytuł powstawał w studiu Akella, jednakże w 2010 roku z jakiegoś powodu słuch po nim zaginął. Dopiero czternaście lat później projekt otrzymał drugie życie.

Gra przenosi nas do hiszpańskiego imperium z XVII wieku, gdzie wcielamy się w tytułowego kapitana Blood’a, czyli znanego pirata, który pragnie w swoim życiu tylko dwóch konkretnych rzeczy: pieniędzy oraz chwały. W poszukiwaniu zarówno jednego, jak i drugiego, wyruszamy więc na wielką przygodę. Przemierzymy różne lokacje, spotykając po drodze rozmaitych przeciwników, aczkolwiek zawalczymy zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Podczas walki bohater może posługiwać się bronią białą oraz palną, a także nożami do rzucania.

Na morzu natomiast walczymy za pomocą armat, a także karabinów i innych narzędziach zbrodni, jakie posiadamy na okręcie. Możemy dokonywać też abordaży. Zdobyte złoto pozwala nam z kolei rozwijać umiejętności, a także korzystać z coraz to lepszego wyposażenia.

The Midnight Walk

data premiery: 8 maja 2025

platformy: PC, PS5

producent: MoonHood

wydawca: Fast Travel Games

The Midnight Walk to gra przygodowa od studia MoonHood znanego z Lost in Random. Gracze wyruszają tutaj w nocną wędrówkę u boku stworzenia mieszkającego w lampie. Wspólnie z naszym towarzyszem przemierzamy mroczny, aczkolwiek piękny świat, wykorzystując światło płomienia do przechytrzania potworów oraz pokonywania wszelkiego rodzaju pułapek. Całość została wykonana z prawdziwej gliny i ożywiona animacją poklatkową, co niewątpliwie nadaje grze niepowtarzalny klimat.