Czerwiec zagwarantuje nam bardzo ciekawe premiery gier. Jeśli w maju nie mieliście w co grać, nadchodzący miesiąc przyniesie sporo niespodzianek.

Maj był dość intensywny pod względem premier gier. W zeszłym miesiącu zadebiutowało dużo tytułów, choć niekoniecznie każdy musiał znaleźć coś dla siebie – brakowało różnorodności jeśli chodzi o gatunki. Na szczęście czerwiec zapowiada się lepiej.

Na czerwcowej liście znajdziecie trzy spore debiuty na PlayStation 5, coś dla fanów taktycznego strzelania, porcję samochodowej rozwałki i wyjątkowo efektowną strzelankę.

Ratchet and Clank: Rift Apart

Nowa generacja konsol się rozkręca i Sony szykuje kolejny duży tytuł dla fanów swoich sprzętów do grania. Ratchet and Clank: Rift Apart debiutuje 11 czerwca i patrząc na zwiastuny możemy wywnioskować, że Insomniac znów spróbuje przebić samo siebie.

Uwielbiany przez graczy duet składający się z lombaksa-zawadiaki i nieśmiałego, ale bardzo zaradnego robota znów musi stawić czoło rozmaitym zagrożeniom i uratować świat przed międzywymiarową katastrofą. Ponownie mamy spodziewać się wielu różnorodnych broni, charakterystycznych postaci i paru światów do zwiedzenia. Dodatkowo warto wspomnieć, że tym razem mamy pokierować też zupełnie nową postacią, czyli lombaksicą Rivet. Tego Insomniac jeszcze nie grało.

Co więcej, jako, że jest to jedna z pierwszych produkcji ekskluzywnych na PS5, Insomniac Games zadbało o kolorową grafikę, która robi spore wrażenie już na zwiastunach. Jeśli dobrze wspominacie poprzednie odsłony serii i/lub potrzebujecie bardziej kolorowej produkcji z kreskówkową stylistyką i dynamiczną rozgrywką, może to być tytuł wart obserwowania.

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Pamiętacie jeszcze modę na sekcje snajperskie w grach wideo? Miała je praktycznie każda strzelanka i mało która radziła sobie z nimi lepiej niż poprawnie. Tego samego nie można powiedzieć o serii Sniper: Ghost Warrior, która zasili czerwcowe premiery gier nową produkcją.

Cykl ten zawsze skupiał się na taktycznych akcjach snajperskich i praktycznie za każdym razem prezentował dobry poziom rozgrywki. Wiele wskazuje na to, że podobnie będzie tym razem. 4 czerwca debiutuje Sniper: Ghost Warrior Cotracts 2, czyli kolejna odsłona tej znanej serii strzelanek.

CI Games ponownie szykuje graczy na taktyczne, efektowne i brutalne starcia z przeciwnikami, które doczekały się kolejnych usprawnień, w tym oczywiście tych graficznych. Ale nie tylko, bowiem możemy spodziewać się jeszcze większej skali działania, nowych broni, misji i celów czekających na zrealizowanie.

Gracze będą mogli ustrzelić przeciwników z odległości ponad 1000 metrów. Co więcej, deweloperzy umożliwią nam jeszcze bardziej zaawansowane planowanie swoich akcji i oddadzą nam praktycznie pełną swobodę realizacji wyznaczonego celu. To pozycja obowiązkowa dla fanów snajperskich gier akcji, ale też tych bardziej taktycznych FPS-ów w ogóle.

Wreckfest

Wreckfest

Czym byłby miesiąc wypełniony premierami bez dobrej samochodówki? Wreckfest już 1 czerwca trafi w fizycznym wydaniu na PS5 i jeśli przepadacie za nieodżałowanej pamięci serią FlatOut, to gra, którą koniecznie powinniście sprawdzić.

Jak sam tytuł gry wskazuje, przyjdzie nam w niej niszczyć, obijać i kasować pojazdy swoje lub naszych przeciwników. Wszystko to w wielu trybach, z możliwością personalizacji i tuningu pojazdów. Co więcej, tytuł jest stale rozwijany i twórcy dbają, aby gracze Wreckfest nie narzekali na nudę. Dodatkowo już teraz jest to bardzo trudne, bowiem zawartości jest bardzo, bardzo dużo.

Nie mogło też zabraknąć trybu sieciowego. W tym nabijamy wyższe poziomy i ścieramy się z graczami w różnorodnych i wymagających wyzwaniach. Oczywiście w akompaniamencie wgniatanej stali, odlatujących kół i wybijanych szyb. Multik Wreckfest to swoista wisienka na torcie całej produkcji i nawet jeśli nie gracie po sieci, być może dacie się porwać. Na bardzo, bardzo wiele godzin.

Jeśli jeszcze nie graliście w ten tytuł, a lubicie niebezpieczne i pełne destrukcji, wirtualne wyścigi, będziecie zachwyceni. To jedna z najjaśniejszych perełek tego miesiąca, na którą zdecydowanie warto czekać. Przy okazji next-genowe usprawnienia też robią robotę i Wreckfest działa i wygląda lepiej na PS5 względem PS4. Za dodatkowe usprawnienia można uznać obsługę funkcji haptycznych DualSense.

Final Fantasy VII Remake Integrade

Final Fantasy VII Remake Integrade

Najciekawsze, czerwcowe premiery gier nie mogły się obyć bez tego hitu. Final Fantasy VII powraca w ulepszonej formie po raz kolejny, ale tym razem zawita na nowej generacji konsol PlayStation. FFVII Remake Intergrade pojawi się na PS5 już 10 czerwca.

W nowym wydaniu remake’u siódmego Finala nie mogło zabraknąć wielu ulepszeń. Gra doczekała się kolejnego upiększenia, wygląda dużo ładniej, działa płynniej i dodatkowo wzbogacono ją o nową zawartość. Warto wymienić tu chociażby nowy, fabularny epizod z Yuffie w roli głównej, ale też tryb fotograficzny i dwa nowe tryby graficzne.

Nawet bez usprawnień jest to gra warta sprawdzenia. To mocne, wielowątkowe i wciągające ARPG, które pochłonie sporo Waszego czasu i wciągnie Was bez reszty. Eksploracja świata i wykonywanie zadań gwarantują masę zabawy na wiele godzin.

Świetna fabuła idzie pod rękę za bardzo dobrą rozgrywką i w efekcie otrzymujemy wyjątkowo dobrą mieszankę. Liczba nagród zdobytych przez ten tytuł mówi sama za siebie i pomimo bardzo mocnej konkurencji, FFVII pozostaje jednym z najlepszych tytułów mijającej generacji konsol i zmierza na tę nową.

Co tu dużo mówić, jeśli jeszcze jakimś cudem nie zapoznaliście się z historią Final Fantasy VII Remake, naprawdę warto. To jedna z najlepszych produkcji ostatnich paru lat i wiele wskazuje na to, że na PS5 stanie się ona jeszcze lepsza. Ten klasyk zasłużył na odświeżenie i warto mieć go na oku. Nawet jeśli tę przygodę macie już za sobą.

Necromunda: Hired Gun

Premiery gier na czerwiec 2021 zamyka Necromunda: Hired Gun. O istnieniu tego tytułu wiemy dopiero od marca, a jednak jest on jedną z najciekawszych premier czerwca. Bynajmniej nie tylko dlatego, że osadzono go w bardzo znanym i nie mniej lubianym uniwersum Warhammera 40 000.

Necromunda: Hired Gun zagości na naszych komputerach i konsolach 30 czerwca i może narobić sporo zamieszania na rynku gier wideo. Produkcja ta mocno nawiązuje swoją rozgrywką do nowych odsłon DOOM-a, a dodatkowo oferuje rozbudowaną historię w bardzo popularnym świecie.

Gracz wciela się w łowcę nagród na tytułowej planecie Necromunda. Jego głównym celem jest eliminowanie przeciwników, wykonywanie kontraktów i oczywiście zgarnianie dla siebie niemałych nagród. Co więcej, gracz może ulepszać najemnika i jego czworonożnego pupila, który podobnie jak protagonista sieje strach i pożogę w szeregach wroga.

Trudno też nie zwrócić uwagi na wyjątkowy, mroczny klimat i bardzo szybką oraz jeszcze bardziej brutalną akcję. Krew leje się wodospadami, trup ściele się gęsto, a mroczne zaułki Necromundy tylko czekają na zbadanie. Jeśli poszukujecie dynamicznej strzelanki w klimacie science fiction, zdecydowanie jest to gra, na którą warto czekać.

