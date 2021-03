Brutalny FPS w znanym uniwersum. Ujawniono Necromunda: Hired Gun

W sklepie Microsoftu nieoczekiwanie pojawiła się gra Necromunda: Hired Gun. To brutalny i szybki FPS osadzony w słynnym, mrocznym uniwersum.

W MS Store pojawiła się karta mrocznego i intrygującego shootera w świecie Warhammera 40 000. Nie otrzymaliśmy oficjalnej zapowiedzi od twórców, ale strona produktu zdradza kilka bardzo ciekawych szczegółów.

Necromunda: Hired Gun ujawnione przez Microsoft

Gra zadebiutuje na rynku już 1 czerwca bieżącego roku. Na ten moment wiemy na pewno, że ukaże się na konsolach Xbox One i Xbox Series. Nie wiadomo, czy wyjdzie też na PC i platformy Sony.

Po opisie produkcji możemy wywnioskować, że to FPS nastawiony na wykonywanie różnorakich zleceń. Gracze zapolują na niebezpiecznych przestępców i mutanty, a za pokonanie przeciwnika zostaną sowicie wynagrodzeni. Co ciekawe, głównemu bohaterowi towarzyszy wierny pies, którego możemy ulepszyć. Zdobytą walutę możemy też wydać na nowe bronie, modyfikacje i umiejętności protagonisty.

Przemierzaj ocean zbrodni i korupcji, aby jako bezlitosny najemnik zrównoważyć krwawy ekosystem Necromundy. Pieniądze są dobre, pies lojalny, a broń niezawodna – ale czy uda ci się przetrwać polowanie? Necromunda: Hired Gun to szybka, brutalna i porywająca gra FPS osadzona w najmroczniejszych zakątkach najbardziej niesławnego miasta-roju Warhammera 40,000.

Gatunek gry idealnie wpasowuje się w klimat WH 40K. To nastawiony na szybką i brutalną akcję, efektowny shooter. W walce z hordami wrogów pomogą nam gadżety jak linka z hakiem, a do tego nasz bohater posiada masę cybernetycznych ulepszeń.

Dodatkowo twórcy przygotowali niespodziankę dla osób chcących zakupić grę w preorderze. Zamówienia przedpremierowe zawierają w sobie specjalny nóż, pistolet i skórki dla protagonisty oraz jego „pupilka”.

Zapowiada się bardzo dobrze i wygląda na to, że nie tylko fani Warhammera znajdą tu coś dla siebie.

Necromunda: Hired Gun to kolejny dobrze rokujący tytuł w świecie Warhammera

Growe uniwersum Warhammera rozrasta się coraz szybciej. Fani strategii oczekują premiery nowego Total Wara w uniwersum fantasy, a kosmiczna wersja znanego świata niedawno otrzymała bardzo ciekawą turówkę. Wspomniane tytuły sprawdzały się doskonale jako gry nawet dla osób niezaznajomionych z kultowym uniwersum

Tworzące Hired Gun studio Streum On odpowiada też za bardzo dobrze przyjęte Space Hulk: Deathwing, które również osadzono w świecie WH 40K. Jeśli twórcy podtrzymają dobrą passę, to fani mocnych FPS-ów z pewnością znajdą w Hired Gun masę radości. Póki co czekamy na ujawnienie materiałów z rozgrywki i kolejne szczegóły od deweloperów.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.