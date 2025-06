Premiery gier czerwiec 2025. Najważniejsze tytuły miesiąca

Czerwiec w branży gier to pierwszy fabularny dodatek do Atomfall, Dune: Awakening, MindsEye i Death Stranding 2: On The Beach. To jednak tylko niewielka garstka nowości, jakie otrzymamy w nowym miesiącu. Oto najlepsze premiery gier na czerwiec 2025!

Rozpoczynamy kolejny miesiąc bieżącego roku i zarazem zbliżamy się do końca jego pierwszej połowy. To oznacza oczywiście sporo nowych tytułów na rynku. Na liście znajdziemy między innymi pierwszy fabularny dodatek do gry Atomfall, Rise of Industry 2, Dune: Awakening, a także całą masę produkcji w wersji na konsolę Nintendo Switch 2, która debiutuje już za kilka dni. Oto najciekawsze premiery miesiąca!

Najlepsze premiery gier czerwiec 2025 – TOP 10

Cyber Knights: Flashpoint

premiera: 2 czerwca

2 czerwca platformy: PC

PC producent: Trese Brothers Games

Trese Brothers Games wydawca: Trese Brothers Games

Cyber Knights: Flashpoint to taktyczna gra RPG osadzona w dystopijnym świecie z cyberpunkowym klimatem. Za jej stworzenie odpowiada niezależne studio Trese Brothers Games, które w swoim portfolio ma między innymi takie produkcje jak Heroes of Steel czy Star Traders: Frontiers. Otrzymujemy tutaj możliwość pokierowania zespołem najemników, wykonujących ryzykowne zlecenia dla różnych frakcji i zleceniodawców, w tym wielkich korporacji czy handlarzy bronią. To, dla kogo pracujemy, może mieć poważne konsekwencje.

Gra kładzie nacisk zarówno na walkę, jak i na podejście skradankowe. Można oczywiście eliminować przeciwników po cichu, odwracać ich uwagę lub używać zaawansowanej technologii, by całkowicie ich ominąć. Rozgrywka toczy się w ramach wieloetapowych misji, w których planowanie, jak również odpowiednie przygotowanie drużyny ma kluczowe znaczenie. Gracz może wykorzystać swoją sieć kontaktów do zdobycia przewagi przed zleceniem, czy to poprzez łapówki, przysługi, czy też zdobywanie informacji.

Oprócz tego gra oferuje rozbudowany system rozwoju postaci: ponad 40 klas oraz kombinacji, rozbudowane drzewka umiejętności, modyfikacje broni, rozbudowę kryjówki i system cech ewoluujących w trakcie gry. Dodatkowo, możemy dowolnie personalizować wygląd bohaterów. Narrację oparto natomiast na systemie, który dynamicznie dobiera wydarzenia, bohaterów niezależnych i wątki w zależności od decyzji.

Atomfall: Wicked Isle

premiera: 3 czerwca

3 czerwca platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX

PC, PS4, PS5, XONE, XSX producent: Rebellion

Rebellion wydawca: Rebellion

Atomfall: Wicked Isle to pierwsze fabularne rozszerzenie do gry Atomfall, która zadebiutowała pod koniec marca bieżącego roku. Podobnie jak wersja podstawowa, również dodatek opracowany został przez brytyjskie studio Rebellion, znane przede wszystkim z serii gier Sniper Elite.

Największą nowością w Wicked Isle jest tytułowa wyspa: Midsummer. Aby rozpocząć przygodę, należy porozmawiać z przewoźnikiem łodzi, którego można znaleźć na pomoście w wiosce Wyndham. To właśnie on udzieli informacji o wyspie i przekaże pierwszy trop fabularny. Zgodnie z oficjalnymi informacjami przekazanymi przez deweloperów, nowa lokacja wprowadzi szereg nowych postaci, przeciwników i frakcji, w tym piratów-bandyciarzy oraz zainfekowanych druidów.

Oprócz tego w grze pojawią się nowe bronie (jak chociażby potężna strzelba Blunderbuss, sztylety czy też… Kij Pszczelarza), jak również umiejętności. Do tego dochodzi ulepszony wykrywacz metalu. Istotnym szczegółem jest również fakt, że Wicked Isle może otworzyć przed graczem różne wątki fabularne, z czego niektóre stworzą nowe potencjalne zakończenia głównej historii.