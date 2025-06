Premiery gier obecnego tygodnia. Kontynuacja RPG-owego arcydzieła i exclusive Switch 2

Bieżący tydzień ruszył pełną parą. Wczoraj na rynku zadebiutowała gra Cyber Knights: Flashpoint, a dziś pojawiły się Rise of Industry 2 oraz dodatek fabularny Wicked Isle do Atomfall. Jest tego jednak znacznie więcej, również w tym tygodniu. Serdecznie zapraszamy Was do kolejnego zestawienia z premierami!

Premiery gier czerwiec 2025 – przegląd tygodnia

Moduwar

data premiery: 3 czerwca (wczesny dostęp)

platformy: PC (Steam)

producent: Biohex Studios

wydawca: Firesquid Games

Moduwar to gra strategiczna czasu rzeczywistego (RTS), za której stworzenie odpowiada zespół Biohex Studios. Produkcja oferuje dość nietypowe podejście do rozgrywki. Zamiast klasycznych jednostek wojskowych gracz kontroluje bowiem organizmy zwane Modu, czyli wodne stworzenia, których ciało można dynamicznie rozwijać, dzielić i łączyć w czasie rzeczywistym. Cała zabawa opiera się natomiast na budowaniu własnych konfiguracji tych organizmów poprzez rozrost struktur organicznych i instalowanie na nich różnych organów, które odpowiadają za konkretne funkcje, jak atak, obrona czy mobilność.

Podstawowym elementem jednostek jest serce. To kluczowy organ, którego utrata oznacza przegraną. W miarę postępów gracz zyskuje dostęp do nowych typów organów, które można ze sobą łączyć, tworząc jednostki przystosowane do określonych zadań bojowych. System pozwala na rozdzielanie fragmentów organizmu w mniejsze jednostki lub łączenie ich z powrotem w większe, bardziej złożone formacje.

Gra oferuje kampanię fabularną dla pojedynczego gracza. Wcielamy się w niej w Modu będącego pod kontrolą ludzkiej frakcji ERE. W trakcie gry możemy zdecydować, czy dalej służyć ludziom, czy też zbuntować się i odzyskać wolność. Dostępne są trzy grywalne frakcje, każda oczywiście z unikalnymi zdolnościami i stylem rozgrywki. Poza kampanią mamy także m.in. tryby wieloosobowe dla maksymalnie czwórki graczy.

Deltarune

data premiery: 4 czerwca

platformy: PC, PS4, PS5, Switch, Switch 2

producent: Toby Fox

wydawca: Toby Fox

Deltarune to drugi projekt niezależnego dewelopera Toby’ego Foxa, który zasłynął z gry Undertale. Jest to zarazem poniekąd kontynuacja tejże właśnie produkcji. Gra została utrzymana w podobnej konwencji i choć osadzono ją w tym samym uniwersum, nie jest to kontynuacja bezpośrednia. Podczas naszej epickiej przygody spotkamy wiele barwnych postaci, jak również multum nawiązań do pierwowzoru. Historia skupi się jednak na zupełnie nowych bohaterach w nieco innej rzeczywistości. Trafiamy do Mrocznego Świata, gdzie musimy przywrócić równowagę między Światłem a Ciemnością, aby móc powrócić do domu.

Produkcja wyróżnia się rozbudowaną ścieżką dźwiękową autorstwa samego Toby’ego Foxa oraz charakterystyczną, animowaną w pikselowym stylu grafiką stworzoną przez Temmie Chang. W grze pojawiają się nowi bohaterowie, ale nie zabraknie też postaci znanych z Undertale – takich jak Toriel czy Sans (choć Papyrus tym razem jest zajęty). Gra oferuje również trudnych, opcjonalnych bossów oraz… tylko jedno zakończenie, co stanowi wyraźne odejście od systemu wielu ścieżek fabularnych.