Premiery gier obecnego tygodnia. Nowości, które warto sprawdzić

Jakie premiery gier na czerwiec 2025 zobaczymy na PC oraz konsolach? Oto warte uwagi tytuły, które debiutują w ciągu najbliższych 7 dni!

Z racji tego, iż poprzedni tydzień był dość emocjonujący, teraz trochę zwalniamy. Oczywiście, w żadnym przypadku nie oznacza to, że w ciągu najbliższych dni na rynku nie zadebiutują ciekawe tytuły. Tych nie brakuje chyba nigdy, aczkolwiek w tym tygodniu spośród nowych premier wyróżnia się głównie FBC: Firebreak, czyli najnowsze dzieło studia Remedy Entertainment. To oczywiście nie wszystko, dlatego serdecznie zapraszamy Was do przejrzenia najnowszego zestawienia z premierami tygodnia!

Premiery gier czerwiec 2025 – przegląd tygodnia

Crime Simulator

data premiery: 17 czerwca

platformy: PC

producent: CookieDev

wydawca: Ultimate Games

Pierwszą grą z dzisiejszego zestawienia jest Crime Simulator, czyli, jak sugeruje sam tytuł, gra symulacyjna. Warto jednak zaznaczyć, iż jest to zarazem produkcja polskiego studia CookieDev, które w swoim portfolio ma między innymi Thief Simulator 2. W tym przypadku otrzymujemy pierwszoosobową symulację z elementami akcji oraz otwartymi lokacjami. Wcielamy się tutaj w drobnego przestępcę wypuszczonego z więzienia za kaucją – tyle że za cudze pieniądze. Teraz nasz tajemniczy wybawca domaga się zwrotu długu.

Gracz musi więc wrócić do przestępczego fachu, aby szybko się wzbogacić. Crime Simulator oferuje intensywną i dynamiczną rozgrywkę z naciskiem na skradanie, planowanie oraz, w przypadku trybu kooperacyjnego, współpracę. Do wyboru mamy zróżnicowane lokacje, z czego każda oferuje oczywiście inne wyzwania. W trybie solo lub kooperacji do czterech osób możemy planować napady, dzielić się łupem lub wystawić towarzyszy i zgarnąć wszystko dla siebie. Gra oddaje do dyspozycji szeroki wachlarz narzędzi i gadżetów. W trakcie rozgrywki zdobywamy nowe umiejętności, rozwijamy zdolności czy też odblokowujemy moce specjalne (tych możemy użyć raz w trakcie danej rozgrywki). Do tego dochodzi rozwój kryjówki.

Lost in Random: The Eternal Die

data premiery: 17 czerwca

platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

producent: Thunderful Development

wydawca: Thunderful Publishing

Lost in Random: The Eternal Die to spin-off gry Lost in Random z 2021 roku i zarazem izometryczna przygodowa gra akcji z elementami roguelite. Za jej stworzenie odpowiada studio Thunderful Development. Przenosimy się do fantastycznego świata Randomu (Przypadku?), gdzie wcielamy się w królową Aleksandrę, która powraca, aby zmierzyć się z własną przeszłością. W tytułowym więzieniu, Eternal Die, osadzono Storytellera, który ściga Aleksandrę. Jej głównym narzędziem i zarazem towarzyszką jest magiczna kość o imieniu Fortuna. To dzięki niej gracz może wpływać na przebieg walki i używać specjalnych efektów losowych.

Rozgrywka łączy walkę w czasie rzeczywistym z mechanikami losowości. Każdy rzut kością może bowiem znacząco zmienić sytuację – aktywuje moce reliktów, karciane zdolności lub specjalne ataki. Do dyspozycji gracza oddano natomiast cztery typy broni, które można rozwijać, a także zestaw kart i reliktów wpływających na styl gry. Świat składa się z czterech różnych biomów, które są generowane proceduralnie. Każdy zawiera oczywiście inne typy przeciwników, nowe zadania oraz wydarzenia. W trakcie przygody napotkamy ponad 30 różnych wrogów oraz czterech głównych bossów. Po każdej śmierci wracamy zaś do Sanktuarium – centralnej bazy, gdzie można kupować ulepszenia, zdobywać nowe bronie i rozwijać bohaterkę.