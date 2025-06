Premiery gier czerwiec 2025 – 5 nowości tygodnia

Jakie premiery gier na czerwiec 2025 zobaczymy na PC oraz konsolach? Oto warte uwagi nadchodzące tytuły!

W poprzednim tygodniu zwolniliśmy, a teraz znowu przyśpieszamy. W ciągu nadchodzących dni, jeden jest wyjątkowo napakowany. Chodzi tutaj o czwartek, czyli 26 czerwca, kiedy to na rynku debiutuje nie tylko Death Stranding 2: On The Beach, ale również konsolowa wersja Against the Storm, pierwszy płatny dodatek do polskiego Medieval Dynasty, a także darmowy spin-off Persony 5. Krótko mówiąc: będzie się działo.

Premiery gier czerwiec 2025 – przegląd tygodnia

Evercore Heroes: Ascension

data premiery: 24 czerwca (wczesny dostęp)

platformy: PC

producent: Vela Games

wydawca: Vela Games

Zestawienie bieżącego tygodnia otwiera gra pod tytułem Evercore Heroes: Ascension. To kooperacyjna gra akcji typu roguelite dungeon crawler. Tytuł kładzie szczególny nacisk na drużynową współpracę, różnorodność ról w grupie oraz rozwój postaci, łącząc wszystko w unikalnym świecie science-fantasy. Wcielamy się w bohaterów należących do Straży Luum, czyli drużyny śmiałków broniących przed chaosem krainy Lumerea. W czteroosobowych grupach przemierzamy następnie losowo generowane lochy, gdzie stawimy czoła potworom, a także bossom w intensywnych starciach w czasie rzeczywistym.

Misje są dynamiczne, ponieważ ich układ, jak również przeciwnicy i wyzwania zmieniają się za każdym razem. Dzięki temu sesje są praktycznie zawsze zupełnie nowym doświadczeniem. Do wyboru mamy wiele postaci (zgodnie z oficjalnym opisem będzie ich kilkanaście) z unikalnymi umiejętnościami, dostosowywalnymi ulepszeniami oraz różnymi osobowościami. Bohaterowie są inspirowani klasycznymi stylami gry: tankiem, atakiem oraz wsparciem. Dzięki systemowi magicznych okruchów możemy modyfikować ich zdolności, tworząc hybrydowe konfiguracje dopasowane do sytuacji.

Evercore Heroes: Ascension oferuje kampanię fabularną, w której poznajemy historię Lumerei, jej bohaterów oraz konflikt z siłami Ostrza Przeznaczenia, starającymi się wypaczyć magiczną równowagę świata.

Death Stranding 2: On The Beach

data premiery: 26 czerwca

platformy: PlayStation 5

producent: Kojima Productions

wydawca: 505 Games

Najbardziej wyczekiwaną premierą bieżącego tygodnia jest niewątpliwie Death Stranding 2: On The Beach. Mowa tutaj oczywiście o kontynuacji gry Death Stranding z 2019 roku od studia Kojima Productions. W drugiej części poznajemy dalsze losy Sama Portera Bridgesa, który w pierwowzorze miał za zadanie zjednoczyć Amerykę poprzez stworzenie tzw. sieci chiralnej. Teraz mieszka w Meksyku, jednakże jego spokojne życie zostaje przerwane, gdy wraca do niego Fragile. Sam tym samym otrzymuje zupełnie nową, ale równie niebezpieczną misję: połączyć z siecią chiralną Meksyk oraz Australię, aby ocalić ludzkość przez zagładą.

Po raz kolejny otrzymujemy trzecioosobową przygodówkę akcji z otwartym światem i elementami skradankowymi. Gracze przemierzają zarówno Meksyk, jak i Australię, odbudowując infrastrukturę. W międzyczasie musimy sobie oczywiście radzić z dynamicznymi zjawiskami pogodowymi. Jedną z nowości są pojazdy, które można modyfikować według własnych preferencji, dodając np. wieżyczki obronne.

Deweloperzy rozbudowali system walki, dodając więcej opcji bezpośredniego starcia i skradania się. Oprócz tego pojawiło się drzewko umiejętności Automated Porter Assistant System, które pozwala rozwijać zdolności Sama w trzech głównych kategoriach: walki, skradania oraz dostarczania przesyłek.