Premiery gier obecnego tygodnia. Niezależne perełki

Jakie premiery gier na czerwiec/lipiec 2025 zobaczymy na PC i konsolach? Oto warte uwagi nadchodzące tytuły!

Dziś mamy ostatni dzień miesiąca, co oznacza – uwaga, uwaga! – że jutro rozpoczniemy nowy. Choć w to akurat uwierzyć łatwo, tak sam fakt, że to już lipiec, jest już znacznie trudniejszy do pojęcia. Czas mija szybko, a nowe gry pojawiają się na rynku jeszcze szybciej. Co czeka nas w bieżącym tygodniu? Cóż, na pewno trzeba przyznać, że najbliższe siedem dni będzie dość spokojnym okresem. W naszym zestawieniu znalazły się przede wszystkim indyki, aczkolwiek jedna z tych gier jest naprawdę wyczekiwanym tytułem. Zapraszamy!

Premiery gier czerwiec/lipiec 2025 – przegląd tygodnia

Primordialis

data premiery: 30 czerwca (wczesny dostęp)

platformy: PC

producent: Kyler Natividad

wydawca: Kyler Natividad

Primordialis to oryginalna gra symulacyjna typu roguelike, za której stworzenie odpowiada niezależny deweloper (i zarazem magister fizyki!) Kyler Natividad. Gracz wciela się tutaj w stworzenie zamieszkujące pierwotne głębiny oceanu. Najważniejszą mechaniką jest kreatywne budowanie własnego organizmu z dostępnych komórek. Każda posiada unikalne właściwości, dzięki czemu możemy tworzyć coraz to bardziej różnorodne formy życia. Choć prosty w obsłudze, ten system daje ogromne możliwości.

Rozgrywka dzieli się na tryb główny, oparty na formule roguelike, oraz tryb sandboksowy, w którym można swobodnie eksperymentować. W trybie kampanii gracz przemierza w sumie pięć zróżnicowanych biomów, stopniowo rozwijając głównego bohatera i odkrywając nowe typy komórek, mutacje, a także rywalizując z innymi organizmami. Każdy z napotkanych przeciwników również został stworzony w tym samym edytorze. Dzięki temu gracze muszą wykazać się umiejętnością adaptacji do różnych zagrożeń.

W trybie sandboksowym eksperymentowanie pozbawione jest zarówno ograniczeń, jak i ryzyka porażki. To idealne miejsce do testowania nowych pomysłów na wymyślne kreatury, a także zbadania zachowania przeciwników. Całość uzupełnia prosta, ale za to estetyczna oprawa graficzna, a także szczegółowo zaprojektowany świat. Jak na magistra fizyki przystało, deweloper szczególny nacisk położył na interakcje oparte właśnie na fizyce. W ten sposób gracze mogą spodziewać się nieprzewidywalnych walk oraz ruchów.