Bieżący tydzień jest chyba najbardziej emocjonującym tygodniem całego czerwca. Dziś na rynku zadebiutowała gra MindsEye oraz Dune: Awakening. Do tego doszedł Warhammer 40,000: Space Marine w nowej odsłonie Master Crafted Edition. W czwartek na komputerach osobistych pojawi się natomiast Stellar Blade, które dotychczas było dostępne wyłącznie na konsolach PlayStation 5. Ba, to nie wszystko. W piątek mamy także premierę The Alters! Tak, to ta gra, którą niezwykle ciężko komukolwiek wytłumaczyć. Cóż, krótko mówiąc, jest tego naprawdę sporo. Zapraszamy do lektury!

Premiery gier czerwiec 2025 – przegląd tygodnia

MindsEye

data premiery: 10 czerwca

platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

producent: Build A Rocket Boy

wydawca: IO Interactive

Jedną z wielu gier, które debiutują dziś na rynku, jest MindsEye od studia Build A Rocket Boy. I nie jest to byle jakie studio, ponieważ głównym projektantem tej produkcji jest Leslie Benzies, który wcześniej był prezesem studia Rockstar North, a swoim portfolio ma chociażby serię Grand Theft Auto. Wydaniem MindsEye zajęła się z kolei firma IO Interactive, znana przede wszystkim z cyklu Hitman.

Mamy tutaj do czynienia z grą akcji przeznaczoną dla pojedynczego gracza, która przenosi nas do świata science fiction będącego przedstawieniem dystopijnej przyszłości. Trafiamy do fikcyjnego miasta Redrock w Ameryce Północnej. Ta pustynna metropolia została zdominowana przez technologię i sztuczną inteligencję. Samo miasto zostało okrzyknięte mianem najniebezpieczniejszego na świecie. Głównym bohaterem historii jest Jacob Diaz, były żołnierz sił specjalnych, który żyje ze wszczepionym neuronowym implantem, tytułowym MindsEye. Urządzenie nie tylko daje mu dostęp do informacji, ale też dręczy go niepokojącymi wspomnieniami. Nie trzeba długo czekać, aż bohater zostaje wciągnięty w znacznie poważniejszą intrygę.

Jeżeli chodzi o rozgrywkę, w MindsEye wszystkie zdarzenia obserwujemy z perspektywy pierwszoosobowej. Gra oferuje przede wszystkim dynamiczną akcję, począwszy od strzelanin z użyciem zaawansowanego uzbrojenia, przez dynamiczne sekwencje pościgów i walki w pojazdach, aż po eksplorację miasta.

Dune: Awakening

data premiery: 10 czerwca

platformy: PC

producent: Funcom

wydawca: Funcom

Dune: Awakening to wieloosobowa gra typu survival MMO osadzona w alternatywnej wersji świata tytułowej Diuny, w której wydarzenia potoczyły się zupełnie inaczej niż w znanej większości z Was historii. Paul Atryda nigdy się nie narodził, Lady Jessika urodziła córkę, a książę Leto przetrwał atak na Arrakin i nadal toczy brutalną walkę z rodem Harkonnenów. Gracz wciela się natomiast w więźnia zesłanego na Arrakis – pustynną planetę, pełną niebezpieczeństw oraz tajemnic. Za stworzenie gry odpowiada studio Funcom.

Produkcja oferuje ogromny i zarazem dynamiczny świat, który dzielimy z innymi graczami. Kluczowe jest więc nie tylko przetrwanie, ale również odnalezienie własnego miejsca w świecie zdominowanym przez walkę nie tylko w wpływy, ale również o drogocenną przyprawę. Musimy więc unikać palącego słońca, konstruować schronienia, zdobywać niezbędne do życia zasoby, a także uważać na wszelkie zagrożenia.

Rozwój postaci daje całkiem sporo swobody – gracz może bowiem szkolić się w różnych szkołach, takich jak Bene Gesserit, mentaci, planetolodzy czy mistrzowie miecza. Walka jest natomiast połączeniem elementów technologicznych z bronią białą i dystansową, a także zdolnościami oraz pojazdami. Możemy budować własne bazy i inne struktury, a także sprzedawać zdobycze na giełdzie. W Dune: Awakening istnieje także rozbudowany system ekonomii oraz handlu.