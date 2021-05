Premiery gier obecnego tygodnia. 5 potencjalnych hitów

Dzień dziecka niebawem ziści się dla małych i dużych graczy. Wśród premier gier na czerwiec 2021 będą niespodzianki dla fanów kooperacji, FPS-ów i Warhammera.

Przed nami kolejny tydzień gierczenia. Jednak schowajcie w szafie starocie, bo nadchodzą całkiem prawilne nowości. W czerwcu postrzelamy w świecie Warhammera, zarobimy na życie zabijając ludzi na Bliskim Wschodzie i… nie będę Wam zdradzał wszystkiego już na samym wstępie. Zapraszam do cotygodniowego zestawienia premier.

Najlepsze premiery gier czerwiec 2021 – przegląd tygodnia

Necromunda: Hired Gun

Platformy: PC, PS5, PS4, XONE, XSX

Data premiery: 1 czerwca

Producent: Streum on Studio

Wydawca: Focus Home Interactive

Czerwiec zaczniemy sobie od uniwersum Warhammera w bardzo nietypowej formule. W Necromunda: Hired Gun nie będzie wojsk imperatora ani ogromnych starć na rubieżach kosmosu. Tym razem nieco kameralnie, ale widowiskowo. Jako łowca głów zanurzymy się w mieście-kopcu, zabijając najgorszych zwyrodnialców na zlecenie. Gołym okiem widać nawiązania do Dooma, choć nadchodzący FPS rozwija konwencję o własne pomysły, jak np. o pomocnego psiaka. Przygotujcie się na sporo strzelania, biegania po ścianie i widoki z piekła rodem.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Platformy: PS4

Data premiery: 1 czerwca

Producent: Ryu ga Gotoku Studio

Wydawca: SEGA

Nie przecierajcie oczu ze zdumienia. Virtua Fighter 5 naprawdę zadebiutuje na rynku po raz trzeci, jako remaster remastera z 2012. Najnowsza edycja Ultimate Showdown będzie tą najładniejszą, bowiem twórcy skorzystali z bardziej zaawansowanego silnika graficznego. Podczas starć z przeciwnikami zobaczymy ładniejsze modele postaci, areny i cutscenki. A dodatkowo poszerzono moduł multiplayer o możliwość tworzenia prywatnych pokoi i oglądania walk innych graczy.

The Elder Scrolls Online: Blackwood

Platformy: PC, PS4, XONE, XSX

Data premiery: 1 czerwca

Producent: ZeniMax Online Studios

Wydawca: Bethesda

Multiplayerowy The Elder Scrolls ponownie poszerzy się o nowe lokacje, przedmioty w ekwipunku czy misje. Jednak najważniejszą zmianą, jaką wprowadzi nadchodzący dodatek, jest system towarzyszy. Od tej pory gracze będą mogli zwerbować NPC-ów, aby wspierali w trakcie eksploracji niebezpiecznych terenów. Kiedy trzeba wyciągną miecz i bez wahania rzucą się do walki, ale nie powinno im też zabraknąć języka w buzi, co umili zwiedzanie tytułowego Blackwood.

Operation: Tango

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 1 czerwca

Producent: Clever Plays

Wydawca: Clever Plays

Po przejściu A Way Out i It Takes Two nabraliście ochotę na więcej gier kooperacyjnych? Mam coś dla Was w sam raz – Operation: Tango. To gra przygodowa w klimacie szpiegowskim, w komiksowej oprawie. Rozgrywka jeszcze mocniej akcentuje role graczy i poziom współpracy. Jedna z osób jako policjant bierze bezpośredni udział w akcji, przechodząc lokacje i wykonując cele misji. Natomiast druga osoba siedzi w bezpiecznej strefie i pomaga poprzez hakowanie systemów elektronicznych.

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Platformy: PC, PS4, XONE, XSX

Data premiery: 4 czerwca

Producent: CI Games / City Interactive

Wydawca: CI Games / City Interactive

CI Games zrobiło kolejne podejście do tematu snajpera i podobno ma być tym najbardziej dopracowanym. Historia specjalisty od zabijania z dalekiej odległości rozegra się na Bliskim Wschodzie, gdzie dostępnych będzie 20 kontraktów. Otwarte mapy mają zapewnić dużą swobodę w realizacji zleceń, co również ma wpływ na regrywalność misji. W grze do odblokowania jest szeroki arsenał broni palnej, której wybór zadecyduje o strategii działania w terenie. Zapowiada się świetnie, choć nie dla wszystkich, bowiem wersja na PS5 zaliczy małe opóźnienie.