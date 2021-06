Premiery gier obecnego tygodnia. 5 ciekawych gier, a w tym next-geny na PS5

Przedstawiamy kolejne zapowiedzi i premiery gier na czerwiec 2021. W tym tygodniu pula gier obejmuje m.in. next-genowe FPS i RPG na PS5.

Zdążyliście już przejść Ratchet & Clank: Rift Apart? A może macie już za sobą epickie starcia w Chivalry 2? To jeszcze nie koniec nowości zapowiedzianych na czerwiec. Na PC pojawi się odświeżona bijatyka czy niemal najdłużej powstająca gra w historii. O wiele ciekawiej będzie na PS5 i XSX, bowiem nalot na konsole zrobią wielkie hity w next-genowej oprawie.

Premiery gier czerwiec 2021 – przegląd tygodnia

Samurai Shodown

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 14 czerwca

Producent: SNK Playmore

Wydawca: SNK Playmore

Twórcy serii The King of Fighters mają w swoim resume jeszcze jedną markę z gatunku bijatyk, którą z powodzeniem unowocześnili i wydali na wielu platformach. Od 2019 reboot serii Samurai Shodown pojawił się niemal wszędzie oprócz platformy Steam. I tamże właśnie zmierza teraz odświeżona wersja, wraz z premierą nowego DLC. W ten sam dzień w ramach przepustki sezonowej udostępniony zostanie dodatkowy wojownik Shiro Tokisada Amakusa. Szerszy dostęp do gry może sprawi, że część Mortalowców lub fanów Tekkena zmieni front.

The Elder Scrolls Online

Platformy: PS5, XSX

Data premiery: 15 czerwca

Producent: ZeniMax Online Studios

Wydawca: Bethesda

Z małym opóźnieniem, ale w końcu zadebiutuje na nowej generacji konsol The Elder Scrolls Online. W przeciwieństwie do wielu gier aktualizowanych na PS5 i XSX, ta nie jest zwykłym portem. ZeniMax podrasowała oprawę graficzną (m.in. dodając lepsze cienie, oświetlenie, tekstury, większy zasięg rysowania świata). Na uwagę zasługują szybsze loadingi oraz możliwość wybrania trybu gry w rozdzielczości 4K w 30 kl/s lub w niższej i w 60 kl/s. Dla aktualnych posiadaczy gry aktualizacja Console Enhanced będzie całkowicie darmowa.

UFO2: Extraterrestrials

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 15 czerwca

Producent: Chaos Concept

Wydawca: Chaos Concept

UFO2 o mały włos jeszcze przed premierą zapisałoby się w księdze rekordu Guinessa w dziale najdłużej powstającej gry. Tak, dosłownie zabrakło 1 roku, aby pokonać dotychczasowego mistrza Duke Nukem Forever. Mam jednak nadzieję, że fani gatunku gier turowych z elementami RPG zapamiętają nadchodzącą kontynuację z innych powodów. Zaletą produkcji mają być zróżnicowane misje, wymagające AI w trakcie walk czy duży nacisk na rozwijanie infrastruktury budynków. Wizualnie nie prezentuje się najlepiej, jednak w tej grze nie o grafikę tu chodzi, a wciągającą i trudną mechanikę rozgrywki, którą doceniają fani uniwersum.

The Red Solstice 2: Survivors

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 17 czerwca

Producent: Ironward

Wydawca: 505 Games

Pozostaniemy jeszcze w temacie science-fiction i kosmosu. Niebawem (po dwóch latach wczesnego dostępu) swoją premierę na Steam będzie mieć pełna wersja The Red Solstice 2. W wielkim skrócie, to gra strategiczna z widokiem top-down, gdzie kontrolując różne klasy żołnierzy zaprowadzimy porządek na marsjańskich koloniach. Do przeciwników zarażonych wirusem możemy postrzelać samotnie lub nawet z 7 innymi graczami. Podczas rozgrywki naszym zadaniem będzie też zbieranie surowców i rozwijanie postaci, odpowiednio do ich klas.

Metro Exodus: Enhanced Edition

Platformy: PS5, XSX

Data premiery: 18 czerwca

Producent: 4A Games

Wydawca: Deep Silver / Koch Media

Ostatni przystanek na naszej trasie premier tygodnia to gra, która od dawna jest dostępna na PC, ale dopiero będzie na konsolach PS5 i XSX. W Metro za sprawą next-genowej aktualizacji sporo się pozmienia pod względem grafiki. Obraz jak żyleta zagwarantuje rozdzielczość 4K, i to bez utraty płynności gry, bowiem pośmigamy w 60 kl/s. Jednak co najważniejsze, Metro Exodus Enhanced Edition uruchomimy z efektami ray tracing. Takie widoki powinny przekonać wielu konsolowych graczy.