Już 11 października będzie mieć miejsce premiera Total War: Pharaoh. Najnowsza gra od Creative Assembly i Segi zabierze graczy do realiów starożytnego Egiptu. Najwięksi fani marki mogą rozpocząć rozgrywkę już wcześniej. W związku z tym dostępny będzie wcześniejszy dostęp dla osób, które zakupią preorder gry.

Specjalny dostęp dla posiadaczy gry z przedsprzedaży rozpocznie się 29 września. Bezsprzecznie jest to jedna z największych strategicznych premier tego roku. Poza standardową rozgrywką niewątpliwie ciekawym rozwiązaniem będzie też kreator własnych scenariuszy. Podobnie do poprzednich odsłon (m.in. Three Kingdoms i Troy), twórcy ponownie korzystają z historycznych realiów.

Ze względu na stylistykę i setting, Total War: Pharaoh może przywodzić na myśl kultowego niegdyś Faraona. Takie porównanie jak najbardziej ma sensu. Obie te gry łączy klimat starożytnego Egiptu i strategiczny charakter rozgrywki. Nowe wydawnictwo od Segi wydaje się być łakomym kąskiem dla fanów klasyka sprzed lat.

Oczywiście klasyczny Faraon był bardziej skoncentrowany wokół budowy miasta, aniżeli prowadzeniu epickich bojów. Nowa odsłona Total War skupi się natomiast na wyjątkowych frakcjach, umiejętnościach specjalnych i budowie armii. Wśród grywalnych stronnictw znajdziemy Hecytów, Kanaan, Anatolię i Egipt.