Total War: PHARAOH to najnowsza gra z uznanej serii tytułów strategicznych. Oficjalna premiera już jutro, a dziś w sieci pojawiły się pierwsze recenzje. Na pewno nie mamy do czynienia z klapą, ale czy sukces jest murowany? To już nie jest takie oczywiste.

Seria Total War od lat cieszy graczy miłujących strategie czasu rzeczywistego. Poza zarządzaniem ekonomią państwa i jego rozbudową przychodzi nam stawać do walki na wielkich mapach. Kierowanie oddziałami, dobieranie właściwych taktyk, oblężenia i wiele innych to znaki rozpoznawcze serii. Tak samo jak zróżnicowany setting. W serii Total War cofaliśmy się do średniowiecza, czasów napoleońskich i nie tylko. Teraz przyszedł czas na starożytny Egipt. Jak wypadła gra w oczach recenzentów?

Obecnie w serwisie Metacritic zebrano oceny z 28 recenzji. Ogólny wydźwięk jest pozytywny, choć nie brak zgrzytów. Dla przykładu, wśród negatywnych głosów wyszczególnić można argument o braku ambicji. Zdaniem niektórych recenzentów, Total War: Pharaoh to po prostu solidna gra, która zyskuje brakiem konkurencji na rynku gier strategicznych AAA i dlatego wypada lepiej, niż faktycznie na to zasługuje. Oto przykładowe oceny:

Wccftech – 9/10

But why tho? – 9/10

Gameblog.fr – 9/10

VGC – 8/10

IGN – 8/10

GameWatcher – 7/10

MMORPG.com – 7/10

VideoGamer – 4/10

Łącznie najnowsza odsłona serii Total War uzyskała 19 ocen pozytywnych, 6 ocen mieszanych i 1 ocenę negatywną — przynajmniej na ten moment. Jasno widać, że źle nie jest. Pod pewnymi względami to najbardziej rozbudowana część serii, co bezsprzecznie zauważą nawet mniej zaznajomieni fani. Opcji jest dużo, warianty i funkcje stanowią potężną bazę wyboru dla gracza, a choć pewne mankamenty są zauważalne, to ostatecznie gra wypada dobrze.