Darmowe DLC do PowerWash Simulator. Wystarczy spełnić jeden prosty warunek

Ciekawa produkcja, jaką niezaprzeczalnie jest PowerWash Simulator świętuje swoje dwa lata od wersji 1.0, która trafiła wówczas do abonamentu Xbox Game Pass. Z tej okazji twórcy przygotowali dla graczy świetny prezent, jakim jest darmowe DLC do swojej produkcji. Bezpłatny dodatek możemy odebrać na wszystkich platformach.

PowerWash Simulator – darmowy dodatek dla wszystkich

Wszyscy gracze na wszystkich platformach mogą odebrać teraz darmowy dodatek do gry PowerWash Simulator. To specjalny prezent od twórców, dzięki któremu chcą oni uczcić dwulecie swojej gry, a konkretniej wypuszczenia jej pierwszej pełnej wersji 1.0. Chociaż tytuł jest dostępny w abonamencie Xbox Game Pass, to dodatek odbiorą wszyscy – na PC, Xboksach, PlayStation czy Nintendo Switch.

DLC nosi nazwę Muckingham Files – Part 3 i pozwoli nam odkryć nie tylko nieznane do tej pory miejsca, ale także i postaci:

The Muckingham Files to seria darmowych aktualizacji Bonus Job, które zabiorą Cię do nigdy wcześniej niewidzianych miejsc z oryginalnego uniwersum PowerWash Simulator, z nowymi postaciami, lokalizacjami i historiami. Poznaj lepiej swoje miejsce zamieszkania i jego mieszkańców jako najbardziej pożądany czyściciel w mieście. Opis darmowego DLC

A jaki warunek trzeba spełnić? Wystarczy posiadać grę – choćby ze wspomnianego abonamentu Xbox Game Pass i tyle!

PowerWash Simulator to gra z gatunku FPP, w której zamiast karabiny dzierżymy myjkę ciśnieniową. Naszym przeciwnikiem jest brud, z którym rozprawiamy się w wielu budynkach, pomieszczeniach i nie tylko. Ciekawy pomysł na rozgrywkę to sposób na świetną zabawę nie tylko w pojedynkę. Gra daje nam dostęp do kooperacji w maksymalnie 5 osób.

