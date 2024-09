PlayStation cieszy się zróżnicowanym portfolio “świetnych gier” – mówi prezes marki

PlayStation raz narzeka, że nie ma własnych, ustabilizowanych franczyz gier wideo, gdy dosłownie kasuje tonę tytułów tak mocno oczekiwanych przez graczy. Potem inny przedstawiciel firmy mówi, że jednak gracze mają w co grać.

PlayStation i bogate portfolio gier

Obecny współprezes PlayStation i dyrektor generalny Sony Hermen Hulst w trakcie ostatniego odcinku oficjalnego podcastu PlayStation zaczął mocno zachwalać własną firmę. To akurat nie dziwi, lecz dokładnie jego słowa dość gorzko zlewały się z drugim wydarzeniem, które miało miejsce tego samego dnia. Podcast bowiem transmitowano w piątek, w dzień wyłączenia serwerów Concord. Oczywiście Hulst nie powiedział ani słowa o wielkiej porażce korporacji.

Premiery gier są niezwykle ważne i różnią się dla każdego zespołu. W mojej nowej roli jako CEO Studio Business Group w SIE, patrzę nieco bardziej na biznesowy aspekt premiery. – powiedział Hulst

Prezes zaczął mocno zachwalać Astro Bota, czyli nową grę niejako celebrującą 30-lecie całej marki. Tytuł zgarnął świetne oceny, więc tak pozytywne słowa raczej nikogo nie powinny zaskoczyć. Niemniej Hulst zaczął również wyjaśniać, jak istotne jest w firmie stawianie na zróżnicowane gatunki gier i bogatą ofertę.

PlayStation ma większą społeczność niż kiedykolwiek i myślę, że nasze portfolio świetnych gier jest teraz bardziej zróżnicowane. Ale wraz z premierą Astro, myślę, że to, co robimy, to świętowanie tego, co PlayStation uczyniło wspaniałym przez lata… to świętowanie radości i współpracy. – dodał Hulst

To zdecydowanie miłe słowa, choć niestety padły w dzień porażki innego tytułu first-party. No cóż… nie wszystko jest różowe, choć zdecydowanie Sony dostrzega konieczność eksplorowania swojego portfolio, stawiając na różnorodność. Jeśli nie będzie to różnorodność typu “gra-usługa i gra-usługa” to nie mam nic przeciwko!

Źródło: PlayStationLifestyle