PlayStation szykuje zapowiedzi kilku kolejnych portów na PC

Nie jest tajemnicą, że PlayStation przygotowuje kolejne gry do premier na PC- szczególnie po ujawnieniu nowej marki wydawniczej. Teraz wiemy jednak, ile może ich ujawnić w najbliższym czasie.

Strona PS Studios wskazuje, że wydawca posiada aktualnie 48 tytułów (łącznie z DLC i dodatkami) przypisanych do swojej strony na platformie Steam. Wiele z nich już znamy, lecz warto przyjrzeć się sprawie bliżej. Jak donoszą użytkownicy forum Reddit, pod koniec września takich tytułów było jedynie 44. Pojawiły się więc 4 kolejne gry lub DLC, które trafią do graczy komputerowych.

PlayStation szykuje nieogłoszone porty na PC

Podsumujmy najpierw, które tytuły od Sony z całą pewnością trafią na Steam. Oficjalnie wiemy, że do graczy PC zmierza God of War, Uncharted 4: Kres złodzieja oraz Uncharted: Zaginione dziedzictwo. Obie odsłony Uncharted będą jednak sprzedawane w pakiecie, więc wliczamy je jako jeden tytuł dostępny na Steam. Wiemy jednak, że zarówno GoW jak i paczka Uncharted mogły być ukryte na stronie PS Studios od wielu miesięcy, a więc jeszcze przed dodaniem czterech nowych gier do strony PlayStation na Steam.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że na PC zmierza też Sackboy: A Big Adventure. Choć nie jest to nic pewnego, wszystkie poszlaki wskazują na to, że platformówka zagości na komputerach.

Plotki mówią również, że Sony ma przygotowywać PeCetowy port God of War Ragnarok. Należy podchodzić do nich jednak ze sporym dystansem, wszak wątpię, aby wydawca zdecydował się na udostępnienie swojego wielkiego hitu od razu na PC.

Zobaczymy, co takiego naprawdę szykuje Sony. Zapowiedzi kolejnych konwersji na komputery mogą być blisko, ale tak naprawdę możemy się tylko domyślać, kiedy ujrzymy pierwsze konkrety.