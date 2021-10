PlayStation PC to nowa marka Sony. Niebiescy gotowi do ekspansji na komputery

Niedawno zapowiedziano port God of War na komputery, a teraz w sieci pojawiły się wzmianki o „PlayStation PC”. Firma najpewniej przygotowuje się do mocnego wejścia na rynek portów na komputery osobiste.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na Corporation Wiki, Sony zarejestrowało wspomniany znak towarowy w kwietniu 2021 roku. Choć normalnie zarejestrowanie tego znaku nie wskazywałoby na żaden konkretny ruch firmy, otrzymaliśmy właśnie jasne potwierdzenie tego, że Sony zamierza mocno zainwestować w wydawanie swoich gier na PC.

Niektóre gry Sony dostępne na platformie Steam zmieniły wydawcę z „PlayStation Mobile, Inc.” na „PlayStation PC LLC.” Dotyczy to między innymi Helldivers, Days Gone i Everybody’s Gone to the Rapture. Co ciekawe takie tytuły jak Horizon Zero Dawn i God of War wciąż są przypisane do wydawcy PlayStation Mobile. Najpewniej kwestią czasu jest, zanim się to zmieni.

Źródło: Days Gone na Steam

Poza God of War, w drodze są również inne porty od PlayStation na komputery osobiste. Potwierdzono już Uncharted 4 wraz z samodzielnym dodatkiem, a niedawno w sieci pojawił się przeciek wskazujący, jaki kolejny tytuł Sony może pojawić się na PC. Jeśli gracie na komputerach i chcieliście ograć niektóre produkcje studiów PlayStation, czeka Was zapewne jeszcze parę niespodzianek.