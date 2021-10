PlayStation utraci kolejny exclusive? Najpewniej odkryto następną grę, która trafi na PC

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Bardzo możliwe, że poznaliśmy kolejny tytuł PlayStation, który trafi na PC. Na Steam dodano pliki jednej z produkcji debiutujących na PS5.

Dzięki SteamDB ujawniono, że na platformie Valve pojawiły się pliki tajemniczej gry, która najpewniej jest tytułem ekskluzywnym Sony. Wśród plików znajdziemy dane nazwane „sumoqa”, czyli najpewniej dotyczące Sumo Digital – studia, które od dawna współpracuje z PlayStation.

Co więcej, sam produkt, do którego nawiązują pliki, nosi nazwę „Project Marmalade”. Normalnie nie wyciągnęlibyśmy z tego żadnego konkretu, ale ostatnio miał miejsce przeciek z serwerów firmy NVIDIA. Dzięki niemu wiemy, że Project Marmelade to w istocie Sackboy: A Big Adventure. Za tytuł ten odpowiadało właśnie Sumo Digital, więc wszystko łączy się w jedną, spójną całość.

Wydaje się, że kwestią czasu jest, zanim Sony zapowie swój kolejny port na komputery osobiste. Pliki Project Marmalade znajdują się w bazie Steam od siedmiu miesięcy. Niewykluczone więc, że ogłoszenie Sackboy: A Big Adventure w wersji na PC jest jedynie kwestią tygodni.

Miejmy jednak na uwadze, że mogło dojść do bardzo dziwnego, niesamowitego wręcz zbiegu okoliczności i Project Marmalade jest w rzeczywistości czymś zupełnie innym. Myślę jednak, że raczej nie ma sensu szukać dziury w całym i lepiej poczekać na zapowiedź PlayStation.