Netflix mógł nawiązać współpracę z PlayStation. Ghost of Tsushima i DualSense znalezione w aplikacji

Możliwe, że PlayStation i Netflix będą współpracować. W aplikacji filmowego i serialowego giganta znaleziono ciekawe pliki.

Dziennikarz i dataminer, Steve Moser, opublikował w sieci pliki odnalezione w aplikacji Netflixa. Nawiązują one do powstających, gamingowych usług giganta. Sprawa jest jednak o tyle ciekawa, że wśród standardowych danych znaleziono coś więcej.

Steve Moser ujawnił, że w plikach aplikacji Netflix na iOS znajdziemy obrazki z Ghost of Tsushima. Co więcej, dotarł on również do grafiki przedstawiającej dwa kontrolery DualSense. Dodatkowo Moser wskazuje, że growa usługa Netflixa nosi nazwę kodową „Shark”.

Ah, twitter’s white image background bites me again. Here is the “N Game” logo. $NFLX pic.twitter.com/7STZYQ6I7m — Steve Moser (@SteveMoser) July 15, 2021

Wnioski nasuwają się same. Możliwe, że Netflix nawiązał jakąś formę współpracy z PlayStation, choć nie możemy jeszcze obierać tego za pewnik. Sytuacja ta może oznaczać bardzo wiele rzeczy – od faktycznej współpracy po wrzucenie wspomnianych obrazków do aplikacji jako placeholderów.

Sprawdziłem historię grafiki z kontrolerami DualSense i jest to render obecny w sieci od dłuższego czasu. Nie przygotowano go więc na potrzeby aplikacji, co może potwierdzać teorię o placeholderach.

W dalszym ciągu jednak wstrzymałbym się z przedwczesnym wyciąganiem ostatecznych wniosków. Jeśli Netflix faktycznie współpracuje z PlayStation, z pewnością zostanie to ogłoszone. W tej chwili mamy za mało oficjalnych informacji, a sam growy dział Netflixa rzekomo dopiero się rozrasta. Póki co najrozsądniej będzie uzbroić się w cierpliwość.