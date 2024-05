PlayStation może zawieść swoich największych fanów. Gracze tracą nadzieję

Fani PlayStation najpierw się ucieszyli, a teraz już tracą nadzieję. Miał być wielki pokaz świeżutkich projektów od PlayStation Studios, a będzie… State of Play?! Co?!

PlayStation zawiedzie fanów

Obecna generacja zaliczyła wielki falstart. Przez lata od premiery PS5 i Xbox Series X firmy nie chciały odejść od poprzedniej generacji, dlatego wiele projektów trafiało na dwie konsole naraz. To z kolei mogło nieco przyhamować rozwój current genów, jednocześnie sprawiając, że pierwszy duży exclusive na PS5 wyszedł w ubiegłym roku i był nim Spider-Man 2…

Nic dziwnego, że fani obawiają się o przyszłość swojej konsoli. Na ten moment znamy tylko plotki dotyczące nowych projektów Naughty Dog czy Santa Monica, bez żadnych konkretów. Nic dziwnego, że pogłoski o zbliżającym się w maju PlayStation Showcase 2024 chwyciły z tak wielką siłą. W końcu mowa o wielkim wydarzeniu, które potencjalnie mogłoby się skupić na projektach first-party!

Dni mijają, Sony coś tam pod nosem przebąkuje, ale nie mówi żadnych konkretów, a doszło do tego, że nawet i insiderzy bronią swoich przecieków przed zdenerwowanymi graczami. Teraz oliwy do ognia dolał informator NatheTheHate. Jego zdaniem w maju faktycznie ma odbyć się prezentacja, ale będzie to… State of Play. To zdecydowanie mniejsze wydarzenie, w nomenklaturze graczy PlayStation znacznie mniej ciekawe od pełnoprawnego Showcase.

Oczywiście nie jest to nic pewnego. Firma nadal nie potwierdziła żadnych konkretów. Jeśli jednak w maju ma odbyć się cokolwiek, zapowiedzi spodziewać możemy się dosłownie na dniach.

Źródło: GameRant