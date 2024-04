Nowy pokaz PlayStation może nieźle zaskoczyć. Oto gry, które mają się na nim pojawić

Od dawna nie było naprawdę potężnego pokazu nowych gier PlayStation. Wiecie, takiego, na którym ujrzelibyśmy nie tylko nadchodzące blisko premiery, ale również wielkie tytuły first-party. Wkrótce ma się to zmienić.

PlayStation Showcase w maju to Silent Hill i… Astro Bot?!

Niedawno gruchnęła wieść, jakoby Sony szykowało ofensywę. Rozpoczynający się właśnie okres ciepłej, wiosennej pogody, a później upalnego lata, kojarzony jest przez graczy ze sporą liczbą pokazów. I to tych największych, w których trakcie dostaniemy solidną porcję zapowiedzi. Na ten moment nie za bardzo nawet wiadomo, na co powinniśmy czekać, więc oby wkrótce się to zmieniło.

Insider The Snitch jest dość zaufanym źródłem, które do tej pory miało parę celnych strzałów. Informator na Twitterze dzieli się zagadkową wiadomością, w której gracze doszukali się nawiązań do gier, jakie zostaną pokazana na nadchodzącym PlayStation Showcase. Przypomnę – mowa o prezentacji typu Showcase, czyli czymś większym od “zwykłego” State of Play.

May a bot see through the fog of love? – napisał insider

Po polsku będzie to “Czy robot jest w stanie widzieć przez mgłę miłości?” z wyraźnym akcentem na “robot” i “mgłę”. Nie trzeba specjalnie zgadywać, aby znaleźć tu nawiązania do dwóch gier. “Robot” najpewniej dotyczy Astro Bot, czyli głównej obecnie maskotki gamingowej Sony. Gry z cyklu używane są przede wszystkim jako benchmarki nowych technologii, więc zapowiedź kolejnej gry z serii wydaje się zaskakująca. Czy chodzi tu o tytuł startowy na PS5 Pro?

Z kolei “mgła” wyraźnie nawiązuje do Silent Hill 2 Remake. Gra powstaje, powstaje i powstać nie może. Fani są spragnieni, ale Konami współpracuje z PlayStation. Tytuł ma rzekomo trafić na rynek jeszcze w tym roku, także rychła prezentacja wydaje się logiczna.

