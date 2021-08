Niepotwierdzona specyfikacja PS VR 2 krąży po sieci. Jeśli to prawda, trzymajcie moje pieniądze

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

W sieci można natrafić na niepotwierdzoną specyfikację PS VR 2. Headset do rzeczywistości wirtualnej ma pozostawić daleko w tyle swojego poprzednika.

Według twórcy z kanału PSVR without PArole PS VR 2 będzie ogromnym rewolucją nie tylko na tle swojego poprzednika. Wskazuje on, że podczas szczytu deweloperów przedstawiciele PlayStation powiedzieli, że nowy headset będzie wyposażony w ekrany Fresnel OLED o rozdzielczości 2000 x 2040 pikseli (po jednym na oko). Inżynierowie odpowiedzialni za ten sprzęt mieliby nie zapomnieć o wsparciu dla technologii HDR, a pole widzenia wynosiłoby aż 110 stopni. Premiera miałaby odbyć się już na początku 2022 roku.

Z samych kwestii technicznych pozostał jeszcze temat technologii Flexible Scalling Resolution. Dzięki niej obraz w miejscach, gdzie użytkownik w danym miejscu nie skupia wzroku, byłby generowany z niższą rozdzielczością. Pozwoliłoby to przeznaczyć cenne zasoby na np. lepsze efekty wizualne lub zwiększenie FPS-ów.

Co ciekawe, według autora powyższego wideo PlayStation miałoby zmienić też podejście do technologii VR. W przypadku potwierdzenia przecieku wiele gier na platformę Japończyków (w tym tytuły AAA) byłoby tworzonych z myślą o zwykłej rozgrywce i o właśnie goglach wirtualnej rzeczywistości. Byłoby to zgodne z plotkami, według których wielu ogromnych wydawców przygotowywałoby się od dłuższego czasu na podbój rynku VR.