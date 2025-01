Nowa gra-usługa od Sony wyciekła i już wywołuje kontrowersje

Marvel Rivals okazało się sukcesem, a to przecież reprezentant tego samego gatunku, co zmarłe śmiercią nagłą, lecz oczekiwaną Concord. Tytuł od Firesprite Studios niespełna po dwóch tygodniach od debiutu został wyłączony na stałe. Nic dziwnego, że tych kilku fanów Concorda zazdrości fanom Marvela, ale z drugiej strony pokazuje to, że nadal się ugrać coś na rynku gier-usług. I Sony to doskonale wie, bo wcale nie odpuszcza.

Project Gummy Bears od PlayStation

Pokazuje to choćby najnowszy przeciek, którego ofiarą padła podobno najnowsza gra first-party od PlayStation. Project Gummy Bears (nazwa kodowa, nie reprezentuje finalnej) oryginalnie powstawało w Bungie, lecz Sony wolało, aby weterani gier-usług skupili się na Marathonie. Nowy projekt przesunięto więc do wewnętrznego zespołu Sony.

Gra określana wcześniej jako “drużynowa gra akcji inspirowana kilkoma gatunkami w zupełnie nowym uniwersum science fiction”, jak donosi The Game Post, jest tak naprawdę kolejnym przedstawicielem gatunku MOBA. Co ciekawe, bardzo mocno czerpać inspiracje z serii Super Smash Bros. od Nintendo. Twórcy celują w “lo-fi i przytulne klimaty”, z opcją dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców. Podzielono się nawet pierwszym szkicem koncepcyjnym.

Pod względem rozgrywki ma to być MOBA z mechanikami rodem ze Smash Bros. Zamiast wskaźników zdrowia, będzie ono ukazywane procentowo, a każdy gracz po przekroczeniu pewnego progu będzie mógł zostać dosłownie wyrzucony z planszy. Do dyspozycji mamy otrzymać wielu różnych, kolorowych bohaterów, reprezentujących klasyczne role tanka, ataku i wsparcia. Dość powiedzieć, że na Reddicie jest już głośno. Wielu komentujących piętnuje pomysł Sony na rozwijanie kolejnej gry, która – ich zdaniem – szybko podzieli los Concord. Niektórzy jednak wydają się mocno zainteresowani nowym konkurentem szalenie popularnego Smash Bros.

