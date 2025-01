Tych kilku byłych graczy Concord zazdrości Marvel Rivals. “Czemu im się udało?”

Piszę tu “byli gracze”, bo Concord już przecież nie istnieje i nigdy nie powróci. To z kolei dość mocno potwierdza, że raczej z pojedynku gier-usług to właśnie Marvel Rivals wyszło nie tylko zwycięsko, ale i wykręcając genialne wyniki, zbierając wokół siebie już grubo ponad 20 milionów graczy! Oczywiście trochę tu żartuję, bo tak naprawdę żadnego pojedynku nie było. Concord umarło na długo przed premierą nowej gry z uniwersum Marvela.

Dla tych paru graczy, którzy ciepło wspominają jedną z największych porażek Sony od lat (tak, najwyraźniej są tacy), sukces Marvel Rivals wydaje się… niezrozumiały. To oczywiste. W końcu Concord kazało za siebie zapłacić, na domiar złego oferując generyczną strzelankę PvP z bohaterami. Z kolei Rivals to oparta na potężnej licencji, kompletna, obfita w różnorodnych herosów strzelanka PvP dostępna całkowicie za darmo… a nie, to jednak nie ma sensu. Przewaga gry od NetEase jest tu aż nadto widoczna.

Dlaczego Concord musi umrzeć, a Marvel Rivals może żyć? To nie jest tak fajne jak Concord! Nienawidzę tej linii czasowej! – pisze jeden z graczy na Reddicie

Pod jednym z postów w wątku poświęconym Concord (tak, nadal żyje) gracze porównują Marvel Rivals właśnie z porażką Sony. Te bardziej konkretnie komentarze dość jasno dają do zrozumienia, że podobieństw zbytnio nie ma, bo to tak naprawdę zupełnie inne produkcje. I to akurat fakt. Część graczy czuje się jednak chyba zazdrośnie o sukces Rivals, gdy ich Concord tak szybko upadł. Co ciekawe, wiele osób nie dziwi się popularnością Rivals, polecając zagranie w tę grę.

