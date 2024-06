Zupełnie darmowy prezent dla graczy PlayStation. Wystarczy podać ten kod

Ja wiem, że to nie jest kategoria gry za darmo czy czegokolwiek w tym stylu, ale zawsze miło przyjąć prezent, jakikolwiek by on nie był. Szczególnie jeśli zależy Wam na wzbogacaniu swojego profilu i “muśnięciu” go świeżą farbą.

Darmowy prezent dla graczy PlayStation

Dla niektórych graczy wirtualne konto PSN to po prostu konieczność istniejąca po to, aby w ogóle móc cieszyć się konsolą i grami firmy. Dla innych to jednak cyfrowy skarb, na którym zgromadzone są ich największe gamingowe osiągnięcia. Jedni raczej “ukrywają się”, nie chwaląc się wszystkimi informacjami publicznie, a inni niczym swoistą gablotę pokazują wszystko to, co udało im się zgromadzić w swojej gamingowej historii.

Z pewnością fanów przedmiotów kosmetycznych i odpicowania profilu PSN przekonać może nowy prezent. Sony w ramach Days of Play 2024 rozdaje za darmo nowy komplet awatarów. Można go zgarnąć bez opłat, wystarczy podać poniższy kod dla Unii Europejskiej, Australii i Indii.

Darmowy zestaw 5 awatarów do profilu PSN – podaj kod “LAH6-GA7X-263G”

Powyższy kod trzeba wpisać w polu “Wykorzystaj kod”. Najlepiej zrobić to za pomocą telefonu lub komputera, udając się na stronę PlayStation Network. Później logujecie się na odpowiednie konto, klikacie swój awatar, wybieracie powyższą opcję i wprowadzacie kod. Proste i szybkie!

Dzięki temu zyskacie pięć nowych awatarów. Znajdziecie tu m.in. wizerunek kultowego Sly Cooper’a, ducha z Pogromców Duchów czy Larę Croft. Co nieco dla fanów klasyki.

Źródło: Reddit