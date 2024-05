Gigantyczne promocje na gry w ramach Days of Play 2024. Święto graczy PS4 i PS5 wystartowało

W ramach akcji Days of Play 2024 możecie kupić wiele gier na PS4 i PS5 w niższych cenach, a także zaoszczędzicie na PS Plusie i nie tylko!

Wiedzieliśmy od tym mniej więcej od tygodnia, więc zaskoczenia nie ma! Co prawda Sony do tej pory nie potwierdziło rzekomego wielkiego wydarzenia z zapowiedziami nowych gier, ale na osłodę dostajemy promocje! I to całkiem dużo promocji.

Promocje na gry na PS4 i PS5, tańszy PS Plus

Moc zakupów jest w graczach silna, pod warunkiem pojawienia się wartych uwagi promocji. Te regularnie pojawiają się tak naprawdę na każdej platformie, ale nowe wydarzenie Days of Play 2024 (cykliczny event promocyjny) umożliwia zakupowy szał graczom na konsolach PlayStation. W ramach eventu możecie kupić taniej nie tylko gry i dodatki do nich, ale również szereg akcesoriów przecenionych w różnych elektrosklepach.

Sposobów na oszczędność jest co niemiara, ale można zyskać podwójnie! Wystarczy skusić się na tanie kody doładowujące do konta PSN. Kupicie je taniej, a potem możecie za ich pomocą kupić gry wideo lub też subskrypcję PS Plus. O promocji na flagowy abonament Sony pisaliśmy szerzej w tym miejscu.

Days of Play 2024 – najlepsze oferty na gry na PS4 i PS5:

Zachęcamy oczywiście do przeszukiwania głównej strony wyprzedaży, aby samemu znaleźć najlepsze okazje na interesujące nas gry! Warto też przejrzeć listę życzeń – a nuż jakiś produkt da się w końcu kupić ze sporą obniżką?

Źródło: PS Store