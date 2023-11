PlayStation Portal działa nawet w samolocie? Niby tak, ale nie do końca

Przeznaczeniem PlayStation Portal jest wyświetlanie rozgrywki streamowanej przez naszą konsolę PlayStation 5. Potrzebny jest do tego dobry internet, a my sami musimy znajdować się relatywnie blisko konsoli. A co gdyby tak odpalić streaming podczas lotu samolotem? Postanowiono to sprawdzić, a rezultat okazał się zaskakujący.

PlayStation Portal w samolocie? To dziala

Nowe urządzenie od Sony jest dostępne od niedawna na rynku i trzeba przyznać, że to naprawdę ciekawy sprzęt. Nie mamy bowiem do czynienia z typową konsolą — nie ma jej co porównywać do PSP czy Steam Decka. Urządzenie to bowiem przeznaczone jest do odbierania strumienia danych, który nadaje nasza konsola PS5. To tam odbywa się de facto rozgrywka, jednak my obserwujemy ją (i sterujemy) przy pomocy Portala. Ot, świetne rozwiązanie w domu, gdy ktoś inny chce akurat korzystać z telewizora.

No ale właśnie, w domu. Takie jest bowiem przeznaczenie niby-konsolki, bo do działania potrzebne jest bardzo szybkie i stabilne łącze internetowe, którym podłączamy się wspólnie z naszym PS5. Co, jednak gdyby spróbować odpalić ten streaming w dość niecodziennej sytuacji? Na taki pomysł wpadła redakcja IGN. Okazało się, że Portal od Sony działa… w samolocie.

The PlayStation Portal actually works well on airplane Wi-Fi?! pic.twitter.com/pXGxFxP3Wa — IGN (@IGN) November 28, 2023

Faktycznie działa! Trzeba jednak szybko zejść na powierzchnię Ziemi, bo wideo to dość mocno wprowadza w błąd. Wytknął to w odpowiedzi na wpis Tom Warren z The Verge. Stwierdził on, że rzeczywiście streaming działa. Autorzy materiału nie korzystali jednak z typowego WiFi pokładowego, a z połączenia przy pomocy Starlinków. A to zupełnie inna para kaloszy.

this is super misleading. This JSX plane uses Starlink WiFi, which isn’t what most commercial airlines use. Given how terrible most satellite plane WiFi is, there’s no way the PlayStation Portal will work well on most flights. Starlink WiFi proves it’s possible though 🤞 https://t.co/Rj1WeOSvPB — Tom Warren (@tomwarren) November 30, 2023

W związku z tym radzimy nie ekscytować się wizją podróży z ogrywaniem tytułów z PS5. Szansa trafienia na lot z takim internetem jest bardzo niewielka. Ale kto wie, może akurat będzie wam po drodze?