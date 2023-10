PlayStation Portal ominie Polaków? Wiele na to wskazuje

Jeżeli zastanawiacie się, gdzie kupić PlayStation Portal w Polsce, odpowiedź brzmi: nigdzie. Do tej pory nie ma żadnych informacji dotyczących dostępności sprzętu w sklepach w naszym kraju. Co więcej, Sony nadal milczy, nie informując tak naprawdę o niczym. I nic w tym dziwnego.

Nowy pół-handheld od PlayStation trafi na pierwsze rynki 15 listopada 2023 roku, czyli niebawem. W krajach azjatyckich z miejsca staje się hitem, choć w wielu miejscach w internecie da się znaleźć niepochlebne o nim opinie. W końcu mówimy o przenośnej konsoli, która ani jest przenośna, ani na dobrą sprawę nie jest konsolą. To urządzenie pozwalające na streaming gier z PS5, ale jedynie w obszarze tego samego Wi-Fi. Na wakacje więc z God of War nie pojedziemy.

Nic dziwnego, że w naszym kraju nadal jest cisza na temat dostępności sprzętu. W gospodarstwach domowych z dużą ilością mieszkańców może być faktycznie problem z tym, aby dostać się do telewizora lub też znaleźć chwilę na to, aby włączyć PS5 i sobie pograć. PS Portal ma z tym pomóc. Ale chyba nie w naszym kraju. Jeżeli chcecie go kupić, musicie udać się do zagranicznych sprzedawców lub też na Amazon.

Do tej pory nie ma informacji o ewentualnej premierze w Polsce. Zapewne więc musimy czekać jeszcze dłużej i być może w okolicach premiery 15 listopada dowiemy się więcej. Zresztą, identyczna sytuacja jest aktualnie z PS5 Slim.