Nowa aktualizacja zepsuła PlayStation Portal? Gracze grzmią w sieci

Sony chciało dobrze, a wyszło… co najmniej średnio. Przynajmniej patrząc na negatywne uwagi wielu posiadaczy sprzętu firmy, którzy obecnie mają spore problemy z korzystaniem z niego.

PlayStation Portal zepsute po aktualizacji 3.0.0?

Żeby jednak nie było, że od razu martwię graczy, którzy nie pobrali jeszcze nowej aktualizacji i obawiają się o to, co się stanie – problemy nie dotyczą każdego gracza. Nie wiemy, co należy winić, a także od czego to zależy, lecz niektórzy je mają i faktycznie nie mogą korzystać ze sprzętu. Na Reddicie (m.in. tu albo tu) pojawia się coraz więcej postów o tym, że PS Portal nie chce się połączyć z PS5 albo z domowym wi-fi.

Nowa aktualizacja o numerze 3.0.0 miała nieco zbliżyć sprzęt do handhelda, oferując możliwość łączenia się to publicznych sieci wi-fi. Tymczasem niektórym graczom konsola przestała się łączyć z domową siecią. Internauci donoszą, iż próbowali resetowania i to kilkukrotnie, lecz nic to nie dało.

Jakby tego było mało, niektórym od razu po aktualizacji pogorszyła się jakość obrazu. Część graczy publikuje zdjęcia ekranu urządzenia z dowodami. Widać na nich koszmarne wręcz artefakty, przez co użytkowanie konsoli staje się niemal niemożliwe. Nie wiemy jednak, jak długo utrzymują się takie problemy.

Na ten moment Sony nie pokusiło się o odpowiedź lub uspokojenie poszkodowanych graczy. Być może wszystko zależy właśnie od rodzaju domowej sieci wi-fi, albo odpowiada za to bliżej niezidentyfikowany problem. Niemniej nie wszystkich dotyczy ta sytuacja, także nie ma co martwić się na zapas.

Źródło: PlayStationLifestyle