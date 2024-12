PlayStation – nowe gry na 2025 rok

Przed sylwestrową imprezą warto sprawdzić, w co będziemy grać w 2025 roku. Odpowiednie podsumowanie przygotowano na blogu PlayStation. Zaprezentowano tam listę gier, która w kolejnych miesiącach będzie trafiać na rynek. Nie brak dużych premier, jak choćby Assassin’s Creed Shadows, czy mniej popularnych w Polsce serii. Będzie ciekawie – to pewne.

Oto lista najbliższych premier od PlayStation i nie tylko:

Dynasty Warriors: Origins – 17 stycznia

Synduality: Echo of Ada – 23 stycznia

Marvel’s Spider-Man 2 PC – 30 stycznia

Sid Meier’s Civilization VII – 11 lutego

Assassin’s Creed Shadows – 14 lutego

Tomb Raider IV-VI Remastered – 14 lutego

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – 21 lutego

Monster Hunter Wilds – 28 lutego

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars – 6 marca

Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game – 25 marca

Fatal Fury: City of the Wolves – 21 kwietnia

Przyznacie, chyba że wymienione gry… Są okej, ale jednak nie ma wśród nich tych “najgłośniejszych” premier, jakie podobno mają mieć miejsce w przyszłym roku. Na jakie tytuły czekacie najbardziej? Ja nadal wierzę w premierę GTA VI, które oczywiście nie ukaże się na początku, a jeżeli już to na koniec 2025 roku. Poza tym będzie też Ghost of Yotei, tytuł na wyłączność dla PS5. I to jest mój ulubiony typ na przyszły rok. Póki co, będziemy musieli zadowolić się tym, co wyjdzie najszybciej. Zawsze coś.

Źródło: blog.playstation.com